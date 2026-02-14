قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التصوير دون إذن على طاولة الشيوخ غدا.. ما عقوبته في القانون؟
النصر يتفوق على الفتح بثنائية بالدوري السعودي
أحمد موسى عن منصة التحقق البايومترى والمصادقة: منصة وطنية تحمي بيانات المصريين
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بصرف المرتبات مبكرًا يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء
الدوري الإسباني| فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد
لاعب الزمالك السابق: عدلي القيعي كلمني وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة
سماسرة وراء رفع أسعار الفراخ .. أحمد موسى: لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس
أربعة مدربون لخلافة وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب
كل التحية.. أحمد موسى: كل مسؤول بيبقى عارف إنه موجود لفترة لتأدية الواجب الوطني
أحمد موسى عن مشاركة أبو العينين في فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي: القادة أشادوا برؤيته التنموية
مبحبش المبررات .. تعليق مثير من معتمد جمال بعد تأهل الزمالك
صدام سياسي في إسرائيل.. هرتسوج يطالب نتنياهو بتوضيح عاجل عن تصريحات ترامب بشأن العفو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خبير اقتصادي: حزمة الحماية الاجتماعية صمام أمان لضمان استمرار الإصلاح

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
رنا أشرف

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لبحث حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان في ظل توجه الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، إلى جانب متابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة، بما يشمل مشروعات المبادرات القومية، وتطوير منظومة الضرائب والجمارك، وتعزيز الاستقرار المالي، في إطار جهود شاملة لتحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية واستدامة الإصلاح الاقتصادي.

الإدريسي: الحزمة الاجتماعية ليست إجراءً ماليًا فقط بل رسالة سياسية واقتصادية

قال الخبير الإقتصادي علي الإدريسي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الحزمة الاجتماعية المرتقبة في هذا التوقيت لا يمكن النظر إليها باعتبارها مجرد إجراء مالي، بل تحمل دلالات سياسية واقتصادية واضحة، تعكس إدراك الدولة لتداعيات مرحلة الإصلاح الاقتصادي على دخول المواطنين، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الطاقة تدريجيًا، والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

توسيع “تكافل وكرامة” على رأس أولويات الحماية الاجتماعية
 

وأوضح الإدريسي أن الهدف الأساسي من أي حزمة جديدة يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين استقرار الاقتصاد الكلي والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحزمة المتوقعة قد ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي وعلى رأسها “تكافل وكرامة”، أو توسيع قاعدة المستفيدين منها لتشمل شرائح أوسع من الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن المحور الثاني قد يتضمن إجراءات لتحسين دخول المواطنين، مثل رفع حد الإعفاء الضريبي، أو زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، لا سيما في ظل توجه الدولة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

دعم مؤقت لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية

وأشار إلى أن المحور الثالث قد يأخذ شكل دعم استثنائي مؤقت، سواء من خلال منح مباشرة أو زيادة قيمة بطاقات التموين لفترة محددة، بهدف مواجهة الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية.

وأكد الإدريسي أن أهمية الحزمة الاجتماعية تكمن في توقيتها، حيث تسعى الحكومة في هذه المرحلة إلى خفض معدلات التضخم تدريجيًا، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتحقيق استقرار في سعر الصرف، موضحًا أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها على حساب القوة الشرائية للمواطن، وهو ما يجعل الحزمة بمثابة “صمام أمان” لاستمرار مسار الإصلاح دون اضطرابات اجتماعية.

وأشار إلى أن التمويل يمثل تحديًا رئيسيًا، إذ إن أي توسع في الإنفاق الاجتماعي يفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة، في ظل عجز يتجاوز تريليون جنيه، مرجحًا أن تكون الحزمة محسوبة بدقة، وربما يتم تمويلها جزئيًا من وفورات ناتجة عن تراجع أسعار بعض السلع عالميًا أو تحسن الإيرادات الضريبية.

وأكد أن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بتكلفة الحزمة، وإنما بمدى استدامتها، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الدعم النقدي الموجه أكثر كفاءة من الدعم السلعي، لأنه يصل مباشرة إلى مستحقيه ويقلل من الهدر، متوقعًا أن تأتي الحزمة المنتظرة كمزيج بين إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء قبل المواسم الاستهلاكية، وخطوات تمهّد لتحسين هيكل الأجور تدريجيًا مع الحفاظ على الانضباط المالي.

حزمة الحماية الإجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعم النقدي السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

ترشيحاتنا

النائب محمد الصالحي

طلب إحاطة في البر لمان حول معوقات قانون التصالح في مخالفات البناء

صورة ارشيفية

محافظ بورسعيد يهنئ المصري وجماهيره بالصعود لربع نهائي الكونفدرالية

ازالة تعدي

إزالة 582 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية| صور

بالصور

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

صحة الشرقية: تنفيذ 94 ألف و981 زيارة منزلية على مدار 72 إسبوع

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد