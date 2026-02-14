قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس الاتحاد الإنجليزي| ليفربول يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول
قبل سحور رمضان.. اعرف الفرق بين الفجر الصادق والكاذب
مصر الأول عربيًا وأفريقيًا والثالث عالميا في تصنيف فيفا للرياضات الإلكترونية
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب
الاتحاد المصري لكرة اليد يستنكر أحداث مباراة الأهلي وسموحة للناشئين ويوقع عقوبات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رد فعل صادم من عمرو الدردير بعد تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية

محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أعرب الناقد الرياضى عمرو الدردير عن سعادته بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك

وكتب عمرو الدردير، عبر حسابه على فيس بوك "الزمالك بأرضه المسحوبه بأزمته المالية القاتله بـ 10 قضايا إيقاف قيد بدون تدعيمات أو صفقات بلاعبين مستحقاتهم المالية متأخرة بمدرب من أبناء النادي يبقى نابضا بالحياه بفضل جماهيره الوفيه وبفضل قميص الزمالك الزمالك فى مكانه الطبيعي فى صدارة المجموعة".

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد شريف.

خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وعمر جابر والسيد أسامة وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

1- الزمالك 11 نقطة

2- المصري 10 نقاط

3- كايزر تشيفز 10 نقاط

4- زيسكو 3 نقاط  

وتأهل المصري البورسعيدي فى نفس المجموعة على حساب كايزر تشفيز، بعد التعادل في رصيد النقاط، بفضل فارق الأهداف، خاصة أنهما تساويا في المواجهات المباشرة؛ إذ فاز كل فريق على الآخر بنتيجة 2 - 1.

ويملك المصري فارق أهداف (+2 هدفين) بعد تسجيل 9 أهداف، واستقبال 7، في حين لدى كايزر تشيفز فارق أهداف (+هدف واحد)، بتسجيل 7 أهداف واستقبال 6.

