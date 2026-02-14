رد فعل صادم من عمرو الدردير بعد تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية

أعرب الناقد الرياضى عمرو الدردير عن سعادته بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك

وكتب عمرو الدردير، عبر حسابه على فيس بوك "الزمالك بأرضه المسحوبه بأزمته المالية القاتله بـ 10 قضايا إيقاف قيد بدون تدعيمات أو صفقات بلاعبين مستحقاتهم المالية متأخرة بمدرب من أبناء النادي يبقى نابضا بالحياه بفضل جماهيره الوفيه وبفضل قميص الزمالك الزمالك فى مكانه الطبيعي فى صدارة المجموعة".

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد شريف.

خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وعمر جابر والسيد أسامة وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

1- الزمالك 11 نقطة

2- المصري 10 نقاط

3- كايزر تشيفز 10 نقاط

4- زيسكو 3 نقاط

وتأهل المصري البورسعيدي فى نفس المجموعة على حساب كايزر تشفيز، بعد التعادل في رصيد النقاط، بفضل فارق الأهداف، خاصة أنهما تساويا في المواجهات المباشرة؛ إذ فاز كل فريق على الآخر بنتيجة 2 - 1.

ويملك المصري فارق أهداف (+2 هدفين) بعد تسجيل 9 أهداف، واستقبال 7، في حين لدى كايزر تشيفز فارق أهداف (+هدف واحد)، بتسجيل 7 أهداف واستقبال 6.