قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التصوير دون إذن على طاولة الشيوخ غدا.. ما عقوبته في القانون؟
النصر يتفوق على الفتح بثنائية بالدوري السعودي
أحمد موسى عن منصة التحقق البايومترى والمصادقة: منصة وطنية تحمي بيانات المصريين
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بصرف المرتبات مبكرًا يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء
الدوري الإسباني| فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد
لاعب الزمالك السابق: عدلي القيعي كلمني وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة
سماسرة وراء رفع أسعار الفراخ .. أحمد موسى: لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس
أربعة مدربون لخلافة وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب
كل التحية.. أحمد موسى: كل مسؤول بيبقى عارف إنه موجود لفترة لتأدية الواجب الوطني
أحمد موسى عن مشاركة أبو العينين في فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي: القادة أشادوا برؤيته التنموية
مبحبش المبررات .. تعليق مثير من معتمد جمال بعد تأهل الزمالك
صدام سياسي في إسرائيل.. هرتسوج يطالب نتنياهو بتوضيح عاجل عن تصريحات ترامب بشأن العفو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
مجدي سلامة

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه أمام برايتون، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ميلوس كركيز، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط: فلوريان فيرتز، ألكسيس ماك إليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، كييزا.

وكان فريق ليفربول قد فاز على نظيره سندرلاند، بهدف نظيف، في المباراة الماضية في الدوري الإنجليزي.

ليفربول سلوت برايتون كأس الاتحاد الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

ترشيحاتنا

استقبالات شعبية للأئمة المتدربين بأكاديمية الأزهر العالمية لدى عودتهم إلى بلدانهم

استقبالات شعبية للأئمة المتدربين بأكاديمية الأزهر العالمية لدى عودتهم إلى بلدانهم

تحية المسجد

ما هي السنة عند دخول المسجد؟ دار الإفتاء تكشف عنها

الدعاء

دار الإفتاء تكشف عن فضل الدعاء بعد الانتهاء من العبادات

بالصور

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

صحة الشرقية: تنفيذ 94 ألف و981 زيارة منزلية على مدار 72 إسبوع

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد