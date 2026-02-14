صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه أمام برايتون، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ميلوس كركيز، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط: فلوريان فيرتز، ألكسيس ماك إليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، كييزا.

وكان فريق ليفربول قد فاز على نظيره سندرلاند، بهدف نظيف، في المباراة الماضية في الدوري الإنجليزي.