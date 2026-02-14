شاهد.. يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق بنيولوك الكاوبوي على إنستجرام

شارك يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أثارت الجدل بين متابعيه.

وظهر كلوب بلوك الكاوبوي ولاق اعجاب وتفاعلا كبيرا من جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يورجن كلوب على انستجرام

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحركات مبكرة من الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، تمهيدًا لاحتمالية توليه قيادة ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، في ظل تراجع نتائج الفريق الملكي مؤخرًا.

وحسب موقع Defensa Central، فإن كلوب بدأ بالفعل في تصور مشروعه الفني مع ريال مدريد، حيث اشترط التعاقد مع مدافعين في قلب الدفاع، إلى جانب تدعيم خط الوسط بلاعبين جديدين، فضلًا عن إعادة المهاجم الشاب إندريك ومنحه دورًا داخل الفريق، كجزء من رؤيته المستقبلية.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد تكثف اتصالاتها خلال الفترة الحالية من أجل حسم ملف المدرب الجديد، ويأتي اسم كلوب ضمن أبرز الخيارات المطروحة لقيادة الفريق في الصيف المقبل.