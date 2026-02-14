سعر الدولار مساء اليوم 14-2-2026.. استقرار مستمر

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في بداية تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 14-2-2026 على مستوي السوق الرسمية من دون تغيير.

استقرار الدولار

ومع انتهاء تداولات الخميس الماضي استمر ثبات سعر العملة الأجنبية " الدولار" في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

جاء آخر سعر سجله الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 46.78 جنيه للشراء و 46.88 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 46.7 جنيه للشراء و 46.8 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية"".

بلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.73 جنيه للشراء و 46.83 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.75 جنيه للشراء و 46.85 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، HSBC،الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.76 جنيه للشراء و 46.86 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي".

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 46.78 جنيه للشراء و 46.88 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، المصرف المتحد، نكست، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.8 جنيه للشراء و 46.9 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، العربي الإفريقي الدولي، القاهرة، قناة السويس، التنمية الصناعية، الأهلي المصري، المصري الخليجي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وميد بنك

ووصل ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.82 جنيه للشراء و 46.92 جنيه للبيع في بنك سايب.