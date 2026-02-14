مهيب عبد الهادي ينعى شقيق مصطفى يونس

نعى الإعلامي مهيب عبد الهادي شقيق الكابتن مصطفى يونس الذي توفي صباح اليوم.

مصطفي يونس

وكتب مهيب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خالص العزاء للكابتن مصطفى يونس في وفاة شقيقه، ادعو الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

ويتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية بخالص التعازي والمواساة إلي مصطفي يونس في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه عبده يونس الذي وافته المنية اليوم داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

أعلن مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، عن وفاة شقيقه الأكبر، الحاج عبده يونس، صباح اليوم.

وكتب مصطفى يونس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “فقدت اليوم أبي الثاني شقيقي الأكبر الحاج عبده يونس،إنا لله وإنا له راجعون”.

وستقام صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة ظهر اليوم السبت بمسجد الدالي في منطقة بيجام، على أن يكون التجمع للعائلة وأصدقائه ومحبيه في منزل العائلة بمنطقة بيجام شبرا الخيمة.

