إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة
لأول مرة| دورة رمضانية للمصريين في السعودية
حماية المنافسة: إحالة متهمين للمحاكمة الجنائية في ممارسات احتكارية بسوق الدواجن
توافق مصري - بورندي على تعزيز السلم والأمن والتنمية في القارة الأفريقية
رياضة

مهيب عبد الهادي ينعى شقيق مصطفى يونس

مصطفي يونس
مصطفي يونس
باسنتي ناجي

نعى الإعلامي مهيب عبد الهادي شقيق الكابتن مصطفى يونس الذي توفي صباح اليوم.

مصطفي يونس

وكتب مهيب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خالص العزاء للكابتن مصطفى يونس في وفاة شقيقه، ادعو الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

ويتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية بخالص التعازي والمواساة إلي مصطفي يونس في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه عبده يونس الذي وافته المنية اليوم داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

أعلن مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، عن وفاة شقيقه الأكبر، الحاج عبده يونس، صباح اليوم.

وكتب مصطفى يونس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “فقدت اليوم أبي الثاني شقيقي الأكبر الحاج عبده يونس،إنا لله وإنا له راجعون”.

وستقام صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة ظهر اليوم السبت بمسجد الدالي في منطقة بيجام، على أن يكون التجمع للعائلة وأصدقائه ومحبيه في منزل العائلة بمنطقة بيجام شبرا الخيمة.

وعلق مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، على قرار النادي الأهلي بالتنازل عن كل القضايا المقدمة ضده، على خلفية تصريحاته الأخيرة ضد القلعة الحمراء.

وقال مصطفى يونس فى تصريحات عبر قناة «إم بى سى مصر»: "الاعتذار كان أقل حاجه ممكن أقدمها للنادي الأهلي لما تبينت الحقائق، رغم إن كان فيه ناس معترضة.. ولو أنا غلطت فى ده حبًا فى النادي الأهلي".

وأضاف: "أنا كنت سعيد جدًا بعدما تنازل الأهلي عن القضايا المرفوعة ضدي، وأنا بأشكر المستشار محمد عثمان والشؤون القانونية بالأهلى وكل المسؤولين، وكل الناس اللى سعت فى الصلح ده".

وتابع “يونس” قائلا: "مرة تانية وتالتة وعشرة بعتذر للنادي الأهلي وكلهم أصدقائي وأخواتي، وأنا من بعد هذا الموضوع امتنعت عن الإدلاء بأى تصريحات مع إن مصر كلها كانت بتكلمني علشان أطلع اتكلم".

مصطفي يونس مهيب عبد الهادي الاهلي شقيق مصطفي يونس

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية

أبل

أبل تختبر آيفون قابلًا للطي بتصميم يشبه هواتف Flip

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| صور رسمية تكشف ألوان وتصميم هواتف سامسونج Galaxy S26.. برنامج تجسس خطير يخترق أجهزة آيفون وأندرويد

روبلوكس

عاصفة جديدة تواجه "روبلوكس".. لعبة تحاكي العنف الجماعي تثير غضب العالم

بالصور

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

