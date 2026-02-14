عبدالعاطي: يجب الدفع بالحلول الدبلوماسية ورفض الحلول العسكرية لمعالجة النزاعات

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنه يجب الدفع بالحلول الدبلوماسية ورفض الحلول العسكرية لمعالجة النزاعات في القارة الأفريقية.

وحدة واستقلال الدول

ودعا وزير الخارجية خلال لقاء بقناة “القاهرة الإخبارية” إلى الحفاظ على الدولة الوطنية ووحدة واستقلال الدول داخل القارة الأفريقية



الأمن والسلم والتنمية

ولفت إلى أن القمة الأفريقية تعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، موضحا أنه نقل الرؤية المصرية حول الارتباط بين الأمن والسلم والتنمية في أفريقيا.



وأضاف وزير الخارجية: “قدمت عرضا كاملا لأوضاع الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية من واقع رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي”.

خريطة للتحرك والتعامل مع الأزمات

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح خطة عمل وخريطة للتحرك والتعامل مع الأزمات والتحديات في القارة الأفريقية.