وزير خارجية سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد استقرار السوريين

أكد اسعد الشيباني وزير الخارجية السوري، أن الاعتداءات الإسرائيلية تهدد استقرار وطمأنينة السوريين، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير خارجية سوريا:" إسرائيل تبالغ في اعتبارنا تهديدا لأمنها ونجحنا في جلبها إلى محادثات".

وفي وقت سابق، انسحبت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بعناصرها وآلياتها العسكرية الثقيلة من ريف مدينة القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وأعادت انتشارها داخل قواعد عسكرية، بموجب الاتفاق مع الحكومة السورية.

كما بدأت قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد "الأسايش"، بالانتشار في المنطقة لتولي المسؤولية الأمنية الكاملة.

أظهرت فيديوهات عملية الانسحاب، بما في ذلك عربات "همر"، وآليات مدرعة، وشاحنات مزوّدة برشاشات ثقيلة تحمل رايات وحدات حماية الشعب (YPG)، المكوّن الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية، وهي تنقل المقاتلين خارج المنطقة.