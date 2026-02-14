2-1 للأبيض.. عبد الله السعيد يتقدم للزمالك وليليبو يقلص الفارق لكايزر تشيفز

نجح عبد الله السعيد في تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق الزمالك في مرمى كايزر تشيفز، لتصبح النتيجة 2-0 للقلعة البيضاء، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل السعيد الهدف من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73 بعد تلقيه كرة من محمد السيد.

وبعد تسجيل السعيد الهدف قلص لاعب كايزر تشيفز جليدي ليلبو النتيجة بالهدف الأول للفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة 74.

وسجل بيزيرا الهدف من رأسية متقنة في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وبدأ اللقاء بضغط مكثف من الزمالك على مرمى كايزر تشيفز، واهدر أحمد شريف فرصة محققة للتسجيل للأبيض مع بداية اللقاء لكن كرته خرجت أعلى المرمى، وبعد ذلك أهدر ناصر منسي فرص محققة للتهديف من تسديدة قوية ولكن أيضا الكرة خرجت قوية أعلى المرمى، وجاء دور عدي الدباغ في إهدار الفرص وتصدى لكرته حارس مرمى كايزر تشيفز.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة كايزر تشيفز التي انطلقت في السادسة مساء اليوم على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد شريف.

خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وعمر جابر والسيد أسامة وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.



