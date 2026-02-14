معتمد جمال: ممكن نشوف بنتايج وفتوح بلقاء سيراميكا كليوباترا

علق معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي فوز الفارس الأبيض أمام نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي في ختام دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال علي نظيره فريق كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في ختام دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

قال معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك في المؤتمر الصحفي بعد مباراة كايزر تشيفز:

عودة المغربي محمود بنتايج وأحمد فتوح؟ لسه هنشوف بكره في شويه فحوصات هتتعمل ولو متاح حد منهم أو الإثنين ممكن يخشوا مباراة سيراميكا كليوباترا.

تابع: موقف اللاعيبة الشباب بعد عوده اللاعيبة الكبيرة؟ لا هما مستمرين معانا وبقوا جزء من الفريق واللاعيبة كلها بتأدي بأفضل شكل والكل ليه دور.

أضاف: قطاع الناشئين شغال على أكمل وجه ولما احتجناهم متأخروش وانا شايف ولاد نادي الزمالك يتبص عليهم باستمرار لأنهم الداعم الأول للنادي .. أنا وقت ما يلعب اتصعدنا 4 مع بعض.

واختتم حديثه قائلا: كل لاعيبة نادي الزمالك السابقة بتتواصل معايا ومش عايز أنسى اسم اي حد .. كله بيقولي لو محتاج اي حاجه وكلهم داعمين للنادي ويمكن لو المباراة في القاهرة كانوا هيبقوا موجودين في المدرجات كمان للمساندة.