قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميلوني: مستقبل إيطاليا وأوروبا يعتمد على أفريقيا آمنة ومزدهرة
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

النادي الأهلي
النادي الأهلي
القسم الرياضي

تواجه إدارة النادي الأهلي أزمات تجديد عقود ورحيل البعض من نجوم القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.

المغربي أشرف داري وضع النادي الأهلي في ورطة عقب رفع إسمه من القائمة وتمسك بالحصول على كامل قيمة عقده فضلا عن رفضه خوض تجربة جديدة فى الدوري المصري.

في غضون ذلك رفع المالي إليو ديانج شعار لا بديل عن الرحيل عقب فشل كافة محاولات النادي الأهلي في تجديد عقده وتمسكه بخوض تجربة إحترافية فى أوروبا وذلك عقب تلقيه عرضا من نادي فالنسيا الإسباني مؤخرا.

فيما تجري إدارة النادي الأهلي محاولات حثيثة من أجل إقناع حسين الشحات للحد من السقف العالي لمطالبه المالية من أجل تجديد عقده في قادم الأيام.

ورطة داري

دخل النادي الأهلي في ورطة كبيرة مع المغربي أشرف داري لاعب الفريق بعد رفع اسمه من قائمة اللاعبين محليا وإفريقيا خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان النادي الأهلي قد إبرام عقد ودي لتسويق أشرف داري خلال الميركاتو لرحيله من الفريق لضم لاعب أجنبي جديد في القائمة.

وحاول الأهلي إقناع زد والاتحاد السكندري بضم اللاعب حتى لو على سبيل الإعارة لكن رفض الناديان فكرة ضم اللاعب رغم تكفل الأهلي براتب المغربي.

وفي الوقت ذاته رفض أشرف داري خوض أي تجربة جديدة في الدوري المصري بعد رحيله عن الأهلي في يناير الماضي.

فيما لا يعد العقد الودي بين الأهلي وأشرف داري مهم أمام الفيفا حيث لن يتم النظر له حال رحل اللاعب عن الأهلي .

وتمسك أشرف داري بالحصول على قيمة عقده بالكامل مع النادي الأهلي قبل رحيله والذي بلغ نحو 2 مليون و500 ألف دولار.

وتسبب قرار الأهلي بشأن رفع اسم اللاعبين من قائمة الفريق لأزمة كبيرة على مستوى السيولة الدولارية.

ديانج يفرض شروطه

رفض المالي إليو ديانج نجم النادي الأهلي عرض سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء الخاص بتجديد عقده.

وفشل سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في إقناع المالي إليو ديانج نجم القلعة الحمراء لتجديد عقده خلال الساعات الماضية.

وطرح سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عرضا لتجديد عقد ديانج في البداية مليون و 200  ألف دولار.

ديانج من جانبه رفض العرض لتجديد عقده وطالب بمساواته بالثناءى زيزو وتريزيجيه أصحاب الفئة الأولي في عقود النادي الأهلي.

الأمر الذي أدي معه إلي رفع إدارة النادي الأهلي قيمة العرض لـ مليون و 600 ألف دولار إلا أن ديانج لم يتوصل معه مسؤولي القلعة الحمراء إلي أي إتفاق.

وقام مسؤولي النادي الأهلي مجددا بالتقدم بعرض أخير بقيمة مليون و 800 ألف دولار لتجديد ديانج عقده وسط محاولات لإقناعه.

اللاعب من جانبه رفض عرض البقاء ضمن صفوف النادي الأهلي لاسيما وأن إليو ديانج تلقي عرضا من نادي فالنسيا الإسباني للإنتقال إلي الدوري الإسباني.

ديانج تلقي عروضا عديدة من نادي بيراميدز ودوريات الخليج للإنتقال إلي أحد الفرق خلال الأيام القليلة الماضية.

أزمة الشحات

طالب حسين الشحات إدارة النادي الأهلي من أجل تجديد تعاقده الحصول علي مبلغ تجاوز الـ 30 مليون جنيه في الموسم الواحد إضافة إلي عقد إعلاني مع إستثناء اللاعب من نسبة المشاركة.

وتدرس إدارة النادي الأهلي إستثناء حسين الشحات من بند نسبة المشاركة ورفض الإستجابة إلي مطالب اللاعب المالية. 

الأهلي حسين الشحات إليو ديانج أشرف داري وليد صلاح الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية.. أفضل وقت لتناول الحلوى دون رفع سكر الدم

تغييرات جوية

نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية

ارز بالخلطة

طريقة عمل أرز بالخلطة.. وصفة شرقية بطعم المطاعم في منزلك

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد