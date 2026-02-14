الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

تواجه إدارة النادي الأهلي أزمات تجديد عقود ورحيل البعض من نجوم القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.

المغربي أشرف داري وضع النادي الأهلي في ورطة عقب رفع إسمه من القائمة وتمسك بالحصول على كامل قيمة عقده فضلا عن رفضه خوض تجربة جديدة فى الدوري المصري.

في غضون ذلك رفع المالي إليو ديانج شعار لا بديل عن الرحيل عقب فشل كافة محاولات النادي الأهلي في تجديد عقده وتمسكه بخوض تجربة إحترافية فى أوروبا وذلك عقب تلقيه عرضا من نادي فالنسيا الإسباني مؤخرا.

فيما تجري إدارة النادي الأهلي محاولات حثيثة من أجل إقناع حسين الشحات للحد من السقف العالي لمطالبه المالية من أجل تجديد عقده في قادم الأيام.

ورطة داري

دخل النادي الأهلي في ورطة كبيرة مع المغربي أشرف داري لاعب الفريق بعد رفع اسمه من قائمة اللاعبين محليا وإفريقيا خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان النادي الأهلي قد إبرام عقد ودي لتسويق أشرف داري خلال الميركاتو لرحيله من الفريق لضم لاعب أجنبي جديد في القائمة.

وحاول الأهلي إقناع زد والاتحاد السكندري بضم اللاعب حتى لو على سبيل الإعارة لكن رفض الناديان فكرة ضم اللاعب رغم تكفل الأهلي براتب المغربي.

وفي الوقت ذاته رفض أشرف داري خوض أي تجربة جديدة في الدوري المصري بعد رحيله عن الأهلي في يناير الماضي.

فيما لا يعد العقد الودي بين الأهلي وأشرف داري مهم أمام الفيفا حيث لن يتم النظر له حال رحل اللاعب عن الأهلي .

وتمسك أشرف داري بالحصول على قيمة عقده بالكامل مع النادي الأهلي قبل رحيله والذي بلغ نحو 2 مليون و500 ألف دولار.

وتسبب قرار الأهلي بشأن رفع اسم اللاعبين من قائمة الفريق لأزمة كبيرة على مستوى السيولة الدولارية.

ديانج يفرض شروطه

رفض المالي إليو ديانج نجم النادي الأهلي عرض سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء الخاص بتجديد عقده.

وفشل سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في إقناع المالي إليو ديانج نجم القلعة الحمراء لتجديد عقده خلال الساعات الماضية.

وطرح سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عرضا لتجديد عقد ديانج في البداية مليون و 200 ألف دولار.

ديانج من جانبه رفض العرض لتجديد عقده وطالب بمساواته بالثناءى زيزو وتريزيجيه أصحاب الفئة الأولي في عقود النادي الأهلي.

الأمر الذي أدي معه إلي رفع إدارة النادي الأهلي قيمة العرض لـ مليون و 600 ألف دولار إلا أن ديانج لم يتوصل معه مسؤولي القلعة الحمراء إلي أي إتفاق.

وقام مسؤولي النادي الأهلي مجددا بالتقدم بعرض أخير بقيمة مليون و 800 ألف دولار لتجديد ديانج عقده وسط محاولات لإقناعه.

اللاعب من جانبه رفض عرض البقاء ضمن صفوف النادي الأهلي لاسيما وأن إليو ديانج تلقي عرضا من نادي فالنسيا الإسباني للإنتقال إلي الدوري الإسباني.

ديانج تلقي عروضا عديدة من نادي بيراميدز ودوريات الخليج للإنتقال إلي أحد الفرق خلال الأيام القليلة الماضية.

أزمة الشحات

طالب حسين الشحات إدارة النادي الأهلي من أجل تجديد تعاقده الحصول علي مبلغ تجاوز الـ 30 مليون جنيه في الموسم الواحد إضافة إلي عقد إعلاني مع إستثناء اللاعب من نسبة المشاركة.

وتدرس إدارة النادي الأهلي إستثناء حسين الشحات من بند نسبة المشاركة ورفض الإستجابة إلي مطالب اللاعب المالية.