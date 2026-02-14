موعد مران الأهلي الختامي اليوم استعدادا لمواجهة الجيش الملكي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم السبت؛ استعدادًا ‏لمباراة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وينطلق مران الأهلي في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة.

ومن المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقًا ‏للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.‏

وتقام مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي غدا الأحد في الجولة السادسة ‏والأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات البطولة‎.‎

موعد مباراة الاهلي والجيش الملكي

ويواجه النادي الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي بعد غد الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل فريق الأهلي صدارة المجموعة الثاني برصيد 9 نقاط ثم الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وأخيرا شبيبة القبائل في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وكان الأهلي تعادل سلبيا أمام شبيبة القبائل في آخر مباراة للفريق بدوري أبطال أفريقيا.