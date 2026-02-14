صراع الصدارة.. 4 إجراءات في الأهلي استعداد لمواجهة الجيش المغربي

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره الجيش المغربي مساء غد الأحد في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعي النادي الأهلي إلي عبور الجيش الملكي وتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره لضمان صدارة المجموعة.

ويتأهب النادي الأهلي لإقتناص الثلاث نقاط ومصالحة جماهيره عقب التعثر فى مباراة يانج أفريكانز التنزاني والعودة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما خارج الديار.

مؤتمر صحفي

يحضر الدانماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، وقائد الفريق، اليوم السبت المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي ‏التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏

معاينة الملعب

عقب المؤتمر الصحفي يقوم الثنائي الدانماركي ييس توروب ومحمد الشناوي حارس عرين النادي الأهلي بمعاينة ملعب استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي.

مران ختامي

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مرانه الرئيسي اليوم السبت على ملعب استاد التتش بالجزيرة في الجولة ‏السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات للبطولة.‏

ويسعي الدانماركي ييس توروب إلي الإطئنان على مدي جاهزية عناصر النادي الأهلي من النواحي الفنية ونظيرتها البدنية استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي قبل لقاء الغد فى ختام دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

خطة اللقاء والتشكيل الأمثل

يضع الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الخطة الأمثل لتخطي عقبة منافسه الجيش الملكي في لقاء غدا الأحد في ختام دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.

كما يسعي الدانماركي ييس توروب إلي وضع الرتوش النهائية على التشكيلة المناسبة لمواجهة المنافس المغربي فريق الجيش الملكي وذلك خلال المران الرئيسي والإستقرار على كافة العناصر المميزة للإستعانة بخدماتها خلال اللقاء.