قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإيراني: رؤساء مصر وتركيا والعراق وعمان يسعون لإيجاد حل سلمي

الرئيس السيسي والرئيس الإيراني (صورة أرشيفية)
الرئيس السيسي والرئيس الإيراني (صورة أرشيفية)
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن رؤساء كل من مصر وأذربيجان وتركيا والعراق وسلطنة عمان يسعون إلى حل المشكلات العالقة مع طهران بطرق سلمية، معبرًا عن تقدير طهران لهذه الجهود والتأكيد على أن الحوار والتفاهم يمكن أن يحققا الاستقرار وتعزيز السلم في المنطقة. 

وجاء ذلك في كلمة له اليوم السبت، في وقت تشهد فيه الأوضاع الإقليمية تحولات دبلوماسية متعددة، وسط توتر العلاقات بين إيران والولايات المتحدة وما يتصل بتداعياته على الساحة الإقليمية.

وفي تصريحاته، شدد بازشكيان على أن دول المنطقة قادرة على تسوية خلافاتها دون الحاجة إلى “وصي خارجي”، وأن لا دولة تستفيد من الحرب أو العنف، داعيًا إلى تعزيز آليات الحوار لحل النزاعات بما يخدم مصالح شعوب المنطقة. وأبرز في السياق أهمية الدور الذي تؤديه دول مثل مصر وسلطنة عمان في بناء تواصل دبلوماسي مباشر مع طهران.

خلفيات الوساطة الإقليمية والتحركات الدبلوماسية

تتزامن تصريحات الرئيس الإيراني مع مسارات دبلوماسية أوسع في المنطقة، أبرزها المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، والتي اختتمت جولة منها أخيرًا وسط ما وصفه مسؤولون إيرانيون بـ”الأجواء الجيدة” وإعلان استمرار الحوار. وتشير هذه التحركات إلى رغبة طهران والوسطاء الإقليميين في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، رغم أن التقدم لا يزال تدريجيًا ويتطلب خطوات إضافية. 

من جانب آخر، التعاون الدبلوماسي مع تركيا يظهر في تحركات مشتركة لخفض التوترات مع واشنطن وجعل المحادثات أكثر فعالية، وهو ما أكده المسؤولون الأتراك خلال مشاورات مع طهران حول أهمية الحوار والإسهام في تجنيب المنطقة أزمات أوسع. 

وفي هذا السياق، تبرز زيارة وفود إيرانية لأذربيجان والصين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتعكس محاولة طهران توسيع قنوات التواصل مع محيطها الإقليمي والدولي بالتوازي مع مفاوضات السلام والاستقرار. 

أهمية الدور الإقليمي للوسطاء

يلقي التصريح الإيراني الضوء على دور دول الإقليم كميسر للحوار بين طهران وشركائها أو خصومها الخارجيين، ما يعكس تحولات في الآليات الدبلوماسية التي تعتمدها القوى الكبرى والوسطاء الإقليميون في المنطقة. فبدلًا من الاحتكام إلى التصعيد أو القوة العسكرية، تبدو هناك إرادة متزايدة لدفع الحوار الدبلوماسي عبر قنوات إقليمية تقليدية وحديثة على حد سواء.

وفي هذا الإطار، تلعب مصر دورًا بارزًا في محاولات تهدئة الأوضاع الإقليمية، كما تشهد عمان استضافة جولات حوارية مهمة، بينما يسهم كل من العراق وتركيا وأذربيجان في فتح قنوات اتصال وتنسيق دبلوماسي مع طهران. وهذه التحركات، في حال استمرت، قد تشكل أرضية لتعزيز حلول سلمية للنزاعات المتفاقمة في المنطقة.

تصريحات الرئيس الإيراني تسلط الضوء على تحولات مهمة في الدبلوماسية الإقليمية، حيث تتداخل جهود عدد من الدول لإدارة الأزمات والتوترات مع إيران عبر الحوار والتفاوض السلمي، بدلًا من التصعيد. ومع استمرار مفاوضات أخرى ومع وجود استعدادات للتشاور مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، يظل السعي نحو حلول سلمية محورًا أساسيًا في المشهد الراهن، ما يفتح أبعادًا جديدة في العلاقات الإقليمية في قلب الشرق الأوسط.

مصر إيران الرئيس الإيراني النووي الإيراني بازشكيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

متهم

ضبط أدمن جروب «تليجرام» لجمعه فيديوهات تحرش قديمة ونشرها عبر «السوشيال ميديا»

هيئة الرقابة الإدارية

الحبس والغرامة لعصابة عابرة للحدود حاولت الاستيلاء على أموال إحدى الشركات المصرية

المتهم

محكوم عليه بالحبس.. الداخلية تنفى إدعاء شخص بمحاولة ضبطه دون وجه حق

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد