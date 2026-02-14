قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل ابتلاع البلغم يفطر الصائم في رمضان؟.. الإفتاء تجيب

هل ابتلاع البلغم أثناء الصيام يفسده؟.. الإفتاء تجيب
هل ابتلاع البلغم أثناء الصيام يفسده؟.. الإفتاء تجيب
شيماء جمال

هل ابتلاع البلغم أثناء الصيام يفسده؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: بلع البلغم أثناء الصيام لا يفطر إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا؛ قال في "المجموع": [النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق، فإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر؛ إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر، وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب، وبه قطع الجمهور] اهـ.
 

وأكدت بناء على ذلك، أن ابتلاع البلغم أثناء الصيام لا يبطل الصوم ما دام لم يخرج إلى الفم.

الأكل ناسيا في رمضان

 قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه يبطل في مذهب الإمام مالك، ويجب عليه إمساكُ بقية يومه وعليه القضاء فقط، أما عند غير مالك فإن الأكل أو الشرب ناسيًا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح، وهو المترجح لنا.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها على موقعها الإلكتروني، أن مَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ متعمدًا في نهار رمضان قد أفطر بإجماع العلماء، وعليه قضاء يوم فقط في بعض المذاهب، وهو المفتى به، وقضاء يوم مع الكفارة في بعض المذاهب.


وذكرت دار الإفتاء أن الكفارة صوم ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا إن لم يستطع الصوم، والجميع متفق على أن من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم.

مبطلات الصوم
وأوضحت أن من مبطلات الصوم: الجماع عمدًا في نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.

وقالت دار الإفتاء إن من مبطلات الصوم: تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف.

وأشارت إلى أن الكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما أن الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع في نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يكتحل في رمضان، وهو المترجح عندنا.

كما عدت دار الإفتاء الحيض والنفاس من مبطلات الصوم للمرأة إذا فاجأها الحيض أو النفاس.

مبطلات الصوم ابتلاع البلغم أثناء الصيام البلغم الصيام الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كامويش

كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

ترشيحاتنا

الدكتور سامح حفني، وزير الطيران المدني

وزير الطيران المدني: انضمام أول إيرباص A350-900 لأسطول مصر للطيران تعزز التنافسية

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

مصر للطيران: نعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للارتقاء بمستوى الخدمة الجوية

مترو الأنفاق

استاذ بهندسة القاهرة يكشف تفاصيل المرحلة الثانية بالخط الرابع لمترو الأنفاق

بالصور

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد