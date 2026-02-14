قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات

السيارات الصينية
السيارات الصينية
عزة عاطف

في خطوة مفاجئة قد تغير خارطة أسعار السيارات عالميًا، تدخلت الهيئات التنظيمية الصينية في فبراير 2026 لوضع حد نهائي لحرب الأسعار المستعرة بين المصنعين المحليين. 

ويقضي القرار الجديد بمنع شركات السيارات تمامًا من بيع مركباتها الجديدة بأقل من تكلفة الإنتاج الحقيقية، بما في ذلك منع استخدام الإعانات الحكومية لتغطية الفوارق السعرية. 

جاء هذا الإجراء الجذري استجابة لانخفاض المبيعات في مطلع العام، ويهدف إلى حماية الصناعة من الانهيار المالي الناتج عن التنافس غير العادل الذي جعل السيارات الصينية رخيصة. 

قيود صارمة على الخصومات والترقيات المجانية

لا يتوقف القانون الجديد عند سعر البيع المباشر فقط، بل يمتد ليشمل كافة الحيل التسويقية التي كانت تلجأ إليها الشركات لجذب المشترين. 

وتمنع اللوائح الجديدة تقديم الخصومات الضخمة، أو الإعفاءات الضريبية غير القانونية، أو حتى منح ترقيات في "الفئات" (Trim levels) بنفس سعر الفئة الأقل. 

هذا يعني أن المستهلك الذي كان ينتظر عودة التخفيضات الكبرى في عام 2026 سيجد نفسه أمام أسعار ثابتة تعكس القيمة الحقيقية للتصنيع، مما يضع حدًا لسياسة "تكسير العظام" التي اتبعتها الشركات الصينية لسنوات طويلًا.

مخاطر قانونية تهدد الشركات المخالفة 

تراقب الحكومة الصينية الآن سلاسل التوريد وفواتير التصنيع بدقة لضمان الامتثال التام للقرارات الجديدة. وتواجه شركات السيارات مخاطر قانونية جسيمة وعقوبات مالية ضخمة إذا ثبت تورطها في التلاعب بالأسعار أو تقديم دعم خفي يتجاوز الحدود المسموحة. 

يهدف هذا التشديد إلى ضمان بقاء الشركات القوية ماليًا فقط، ومنع الشركات المتعثرة من إغراق السوق بمنتجات رخيصة تؤدي في النهاية إلى تدهور جودة الصناعة الوطنية وضياع حقوق المستهلكين تقنيًا وماديًا. 

تداعيات القرار على الأسواق العالمية في 2026

من المتوقع أن يمتد أثر هذا الحظر إلى خارج حدود الصين؛ فمع ارتفاع الأسعار محليًا، ستضطر الشركات لرفع أسعار صادراتها إلى الأسواق الدولية، ومنها الأسواق العربية. 

ويرى المحللون أن هذا القرار يمثل نهاية عصر "السيارات الرخيصة جدًا" التي كانت تميز العلامات الصينية، مما قد يعطي فرصة للمنافسين الأوروبيين واليابانيين لاستعادة جزء من حصتهم السوقية. 

إنها مرحلة جديدة تركز فيها الصين على "الجودة والربحية" بدلاً من "الكم والانتشار" لتحقيق توازن اقتصادي طويل الأمد ومستقر.

أسعار السيارات السيارات الصينية حظر السيارات الرخيصة أسعار سيارات الصين قانون الأسعار الجديد حرب أسعار السيارات اقتصاد السيارات 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

ترشيحاتنا

تويوتا لاندكروزر

عمرها 37 عامًا.. أقدم سيارة لاندكروزر بحالة الزيرو | شاهد

iOS 26.3

iOS 26.3 يحقق حلم مستخدمي آيفون بميزة طال انتظارها

فحص زيت المحرك

لماذا يجب عليك دائمًا فحص زيت المحرك قبل الطقس البارد؟

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد