لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من النصائح الهامة تزامناً مع قُرب شهر رمضان المعظم وبدء الصيام .

وقال عبدالغفار ، هناك مجموعة من الإرشادات لرمضي السكر ، لضمان صيام آمن وصحي والتي تتمثل في التالي :-



أولاً : مرضى السكري النوع الثاني المستقر)



- ضرورة المتابعة المنتظمة لمستوى السكر في الدم، مع التأكيد أن قياس السكر لا يبطل الصيام.



- تجنب الإفطار على العصائر المحلاة والمشروبات الرمضانية مرتفعة السكر.



- كسر الصيام فورًا إذا انخفض مستوى السكر عن 70 مجم / دل أو ارتفع عن 300 مجم / دل.

-تقسيم الوجبات والالتزام بسحور متوازن غني بالألياف والبروتينات.

