وزير الصحة: إنشاء مستشفى مصري ياباني متطور في العاصمة الجديدة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إيواي فوميو سفير اليابان بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، مع التأكيد على عمق العلاقات الصديقة بين البلدين وقوة الكوادر البشرية المتميزة في كليهما.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول متابعة الملفات المشتركة السابقة، واستكشاف فرص جديدة في الرعاية الصحية، إلى جانب التنسيق المستمر لتقديم الدعم الطبي لقطاع غزة.

خطة شاملة للاستثمار في الكوادر الصحية

وأشار إلى توجيه الوزير بوضع خطة شاملة للاستثمار في الكوادر الصحية من خلال برامج تدريبية متقدمة على مستوى الجمهورية، والتعاون في التحول الرقمي لرفع كفاءة المنظومة الصحية المصرية، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء مستشفى مصري ياباني متطور بأعلى المعايير العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، هنأ السفير الياباني الوزير بتجديد الثقة في منصبه، معبراً عن حرص بلاده على تعميق الشراكة مع مصر التي تمتلك رؤى متميزة في مجال الرعاية الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض.