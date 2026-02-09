قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

قبل ساعات من التعديل الوزاري .. ماذا يحدث داخل وزارة الصحة والسكان

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

ساعات قليلة ويتم الاعلان عن التعديل الوزاري المرتقب داخل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ، حيث من المقرر ارسال قائمة أسماء الوزراء الي مجلس النواب تمهيدا لحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية للوزراء الجدد.

وزراة الصحة والسكان 

وتداول  أنباء عن استمرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ضمن التشكيل الجديد للحكومة خلال الساعات الماضية دون أن تضمن الآلية التي سيستمر بها كوزيرا الصحة  ونائب لرئيس الوزراء ام أن هناك مهام أخري يستمر إسناده أو تقليصها من الوزير .

وحضر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الي ديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية صباح اليوم وعقد عدد من اللقاءات مع  بعض سفراء الدول الأجنبية بالاضافة إلي أجندة مواعيد بالاجتماعات حتي ساعة متأخرة من اليوم الاثنين .

التعديل الوزاري تشكيل الحكومة موعد حلف اليمين الوزراء الباقون الوزراء الراحلون حكومة مصطفي مدبولي تغيير الحكومة

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

