قبل ساعات من التعديل الوزاري .. ماذا يحدث داخل وزارة الصحة والسكان

ساعات قليلة ويتم الاعلان عن التعديل الوزاري المرتقب داخل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ، حيث من المقرر ارسال قائمة أسماء الوزراء الي مجلس النواب تمهيدا لحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية للوزراء الجدد.

وزراة الصحة والسكان

وتداول أنباء عن استمرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ضمن التشكيل الجديد للحكومة خلال الساعات الماضية دون أن تضمن الآلية التي سيستمر بها كوزيرا الصحة ونائب لرئيس الوزراء ام أن هناك مهام أخري يستمر إسناده أو تقليصها من الوزير .

وحضر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الي ديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية صباح اليوم وعقد عدد من اللقاءات مع بعض سفراء الدول الأجنبية بالاضافة إلي أجندة مواعيد بالاجتماعات حتي ساعة متأخرة من اليوم الاثنين .