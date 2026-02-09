تعرف على جدول منافسات بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف ٢٠٢٦

أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص عن جدول منافسات بطولة منطقة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف ٢٠٢٦ " كأس الشهيد يوسف عبد الملك" .
وشملت البطولة المنافسات الأتية:
- اليوم الأول "الثلاثاء ١٠ فبراير"
الفترة الأولى الساعة ٩ صباحا .. سباق ١٠٠ مونو و سباق ١٥٠٠ مونو مرحلة ١٤ إلى العمومى مواليد ٢٠١٢ و أكبر ،
الفترة الثانية الساعة ٢ ظهرا ..
سباق ٥٠ مزدوجة و١٠٠ مونو مرحلة ١١ سنة مواليد ٢٠١٦ و ٢٠١٥ ، سباق ١٠٠ مزدوجة و١٠٠ مونو مرحلة ١٣ سنة مواليد ٢٠١٣ ، تتابع ٥٠ مزدوجة ميكس مرحلة ١١ سنة .
- اليوم الثانى "الأربعاء ١١ فبراير"
الفترة الأولى ٩ صباحا ..
سباق ٥٠ مونو و ١٠٠ مزدوجة مرحلة ١٤ إلى العمومى ، تتابع ١٠٠ مونو أولاد وتتابع ١٠٠ مونو بنات .
الفترة الثانية الساعة ٢ ظهرا ..
سباق ٥٠ مونو و ١٠٠ مزدوجة مرحلة ١١ سنة مواليد ٢٠١٦ و٢٠١٥ ، سباق ٥٠ مونو و ٢٠٠ مزدوجة مرحلة ١٣ سنة مواليد ٢٠١٣ ، تتابع ١٠٠ مونو أولاد وتتابع ١٠٠ مونو بنات مرحلة ١١ و ١٣ .
- اليوم الثالث " الخميس ١٢ فبراير"
الفترة الأولى ٩ صباحا ..
سباق ٥٠ تحت الماء و ٢٠٠ مزدوجة مرحلة ١٤ إلى العمومى ، تتابع ٥٠ مونو ميكس .
الفترة الثانية ٢ ظهرا ..
سباق ٥٠ مزدوجة و١٠٠ مونو مرحلة ١٢ سنة مواليد ٢٠١٤ ، سباق ٥٠ مزدوجة و ٢٠٠ مونو مرحلة ١٣ سنة مواليد ٢٠١٣ ، تتابع ٥٠ مزدوجة ميكس مرحلة ١٢ سنة ، تتابع ١٠٠ مزدوجة ميكس مرحلة ١٣ سنة .
- اليوم الرابع " الجمعة ١٣ فبراير " ..
الفترة الأولى ٩ صباحا ..
سباق ٢٠٠ مونو و٥٠ مزدوجة مرحلة ١٤ سنة إلى العمومى ، تتابع ٢٠٠ مزدوجة أولاد وتتابع ٢٠٠ مزدوجة بنات .
الفترة الثانية ٢ ظهرا ..
سباق ٥٠ مونو و ١٠٠ مزدوجة مرحلة ١٢ سنة مواليد ٢٠١٤ ، تتابع ١٠٠ مونو أولاد وتتابع ١٠٠ مونو بنات .
- اليوم الخامس " السبت ١٤ فبراير "
فترة واحدة الساعة ٩ صباحا ..
سباق ١٠٠ غوص و ٨٠٠ مونو مرحلة ١٤ سنة إلى العمومى ، تتابع ١٠٠ مزدوجة ميكس .
- اليوم السادس " الأحد ١٥ فبراير "
فترة واحدة الساعة ٩ صباحا ..
سباق ٤٠٠ مونو و٤٠٠ مزدوجة مرحلة ١٤ إلى العمومى ، تتابع sp .
تقام البطولة بحمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الرياضية ببورسعيد بمشاركة ١٣٥٠ لاعب و لاعبة يمثلون ٣٦ نادي و مؤسسة رياضية