مدبولي يشهد توقيع عدد من اتفاقيات تعاون وشراكة دولية في مجال التخطيط العمراني

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية في مجالات التخطيط العمراني والتشغيل الفندقي والاستدامة.

مراسم إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة" ضمن رؤية الدولة لتنمية منطقة البحر الأحمر، وزيادة الفرص الاستثمارية بها.

شهد رئيس الوزراء فيلم تسجيلي عن المشروع الذي يقع علي ساحل البحر الأحمر بالعين السخنة.

ومن جانبه قال أحمد شلبي رئيس شركة تطوير مصر ان المشروع يعكس نموذج متقدم لرؤية مصر لتطوير العين السخنة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف خلال كلمته أن المشروع يقام بتكلفة ٥٠ مليار جنيه علي ٤٧٠ ألف متر مسطح مباني مشيرا الي أن المشروع يتضمن ٢٦٠٠ وحدة سكنية فندقية .