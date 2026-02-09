نجم الزمالك يشيد بانتقال كهربا لإنبي: صفقة قوية جدا

أعلن نادي إنبي رسميا عن إتمام تعاقده مع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وكتب أسامة حسن لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك “صفقه قويه جدا جدا لنادي إنبي”.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء علاقة اللاعب بنادي القادسية الكويتي، في تجربة وصفتها التقارير بأنها لم تكن على قدر الطموحات الفنية لكلا الطرفين.

وكشف النادي البترولي عن منح "كهربا" الرقم 10، وهو ما يعكس المراهنة الكبيرة على إمكانيات اللاعب في قيادة هجوم الفريق واستعادة بريقه من جديد في الدوري المصري.