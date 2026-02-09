بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي

وجه عمر كمال عبد الواحد، لاعب سيراميكا كليوباترا، التهنئة لـ محمود كهربا، على انتقاله حديثا لنادي إنبي في صفقة انتقال حر.

وشارك عمر كمال، صورة، جمعته بـ كهربا، وعلق عليها: “مبروك يا نص.. بحبك يا صاحبي”.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية أمس، عدة تحولات في مشوار كهربا قبل اتخاذ القرار النهائي بالانضمام لفريقه السابق إنبي في صفقة انتقال حر.

وأتم نادي إنبي اتفاقه النهائي للتعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، ليعود «الفولت العالي» مجددا إلى أضواء الدوري المصري، من بوابة الفريق البترولي.

ودخل كهربا في مفاوضات قوية مع نادي الاتحاد السكندري قبل أن تنهار؛ بسبب الطلبات المالية للاعب.