شوبير ينتقد رحيل عمر كمال عبدالواحد عن الأهلي

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، رحيل اللاعب عمر كمال عبد الواحد من صفوف النادي الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: ''أنا عندي تساؤل، لما بطلع لاعب بتجيب لاعب يكون فارق، لما تطلع عمر كمال عبد الواحد ظهير هجومي وعنده قلب وروح، خلاص أنت شايف إنه يخرج لسيراميكا، المفترض لما تعوضه تجيب لاعب يكسر الدنيا، لكن مش شايف في أي فروقات بين عمر وأحمد عيد، بل بالعكس الفروقات لصالح عمر كمال عبد الواحد في وجهة نظري لعدة أسباب، أهمها أن عمر متواجد في الأهلي منذ فترة وجربته في مباريات صعبة وكان كويس، أحمد عيد لسه ما أخدش على اللعب للنادي الأهلي لأن الموضوع مش سهل أبدًا''.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم عمر كمال عبدالواحد من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجح النادي الأهلي في ضم مروان عثمان نجم نادي سيراميكا كليوباترا إلي صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.