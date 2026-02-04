قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026
تشريعية الشيوخ تضع سياسات غير تقليدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الوطنية
مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية
توروب أم اللاعبون؟ آراء نجوم الكرة تشعل الجدل بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي فى الدوري
استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة
ترامب يحث بوتين على «إنهاء الحرب» بعد استئناف روسيا ضرباتها لـ أوكرانيا
علي جمعة: مرت ليلة النصف من شعبان بنفحاتها ولكن رحمة الله ومغفرته موجودة ليوم الدين
هل يجوز إعلان نية صيام رمضان قبل قدومة بفترة طويلة؟.. بما علق العلماء
ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
ترامب يأمر بإطلاق أول سباق شوارع لسيارات إندي كار في واشنطن
ترامب يأمر بإطلاق أول سباق شوارع لسيارات إندي كار في واشنطن

كشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن توقيع أمر تنفيذي يقضي بإقامة سباق “جراند بري الحرية 250”، وهو سباق شوارع لفئة "إندي كار" (IndyCar) سيقام في واشنطن العاصمة خلال شهر أغسطس القادم. 

ويمثل هذا الحدث أول سباق سيارات رسمي تشهده العاصمة في تاريخها بالقرب من "ناشونال مول"، ليعيد للأذهان الاحتفالات التي استضافها الرئيس "توماس جيفرسون" في 4 يوليو 1801، والتي تضمنت سباقات للخيول احتفالاً بعيد الاستقلال، ولكن هذه المرة بمحركات صاخبة وسرعات فائقة. 

بنسلفانيا Avenue.. مسار يمر بجوار البيت الأبيض

وفقًا للأمر التنفيذي المنشور على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، لم يتم تحديد المسار النهائي للسباق بعد، إلا أن وزيري الداخلية والنقل مكلفان برسم المسار خلال 14 يومًا من تاريخ القرار. 

وتشير التوقعات الأولية إلى أن الطريق سيشمل أجزاء من شارع "بنسلفانيا" الشهير، مما يعني أن المتسابقين سيمرون بجوار البيت الأبيض.

ويتطلب هذا المسار تجهيزات هندسية معقولة لضمان ملامة الطرق لسيارات "إندي كار" ذات الارتفاع المنخفض عن الأرض، مع وضع بروتوكولات سلامة صارمة لحماية المتسابقين والجمهور. 

حضور يتجاوز الـ 350 ألفًا

تم تصميم هذا الحدث ليكون بمثابة تكريم للقوات المسلحة الأمريكية، وأعلن البيت الأبيض أن السباق سيكون "مجانًا" للجمهور العام مع بث مباشر على قناة “فوكس سبورتس”. 

ويتوقع المنظمون أن يجتذب السباق أكثر من 350,000 متفرج، وهو رقم يضاهي الحضور الجماهيري لسباق "إنديانابوليس 500" الشهير، أكبر حدث رياضي ليوم واحد في العالم. 

ومن المرجح أن يتجاوز إجمالي الحضور خلال عطلة نهاية الأسبوع هذا الرقم بكثير، خاصة وأن سباق الجائزة الكبرى البريطاني للفورمولا 1 العام الماضي جذب أكثر من نصف مليون شخص. 

أرقام قياسية مرتقبة في عالم المحركات

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الرياضات الآلية طفرة جماهيرية كبرى، حيث لا يزال الرقم القياسي لأعلى حضور في يوم واحد بسباقات "فورمولا 1" مسجلاً في أمريكا بحضور 250,000 شخص في سباق جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى عام 2000. 

ويهدف سباق "واشنطن دي سي" لعام 2026 إلى كسر هذه الأرقام، واضعًا العاصمة الأمريكية على خارطة رياضة المحركات العالمية، ومقدمًا مزيجًا فريدًا بين الرموز الوطنية العريقة وأحدث تقنيات السرعة السباقات. 

