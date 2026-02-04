وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي البريطاني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني، مساء أمس، الثلاثاء ٣ فبراير، وذلك لتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التطورات فى إيران، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة مواصلة الجهود لاحتواء التوتر والعمل على التهدئة، تجنبًا لانزلاق الإقليم إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار، مشيراً إلى الاتصالات المصرية المكثفة التي تدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية.

كما نوه بضرورة العمل على توفير الظروف الداعمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران اتصالاً بالملف النووي الإيراني، بما يفضي إلى تسوية شاملة تراعي مصالح مختلف الأطراف وتدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، بما يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار وفق مقاربة شاملة تستند إلى احتياجات الفلسطينيين فى القطاع، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال استعرض تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية، ومنوهاً بضرورة إنشاء الممرات الإنسانية الآمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق. وجدد التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، مستعرضاً الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية.