الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتراجع عن أهداف الحرب ونزع سلاح حماس
أخبار البلد

بتكلفة 36.7 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لمجزر بلطيم بكفر الشيخ

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التشغيل التجريبى لمجزر بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بتكلفة إجمالية حوالى 36.7 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

تشغيل مجزر بلطيم الجديد

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية اليوم تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .

وأوضحت منال عوض، أن مجزر بلطيم الجديد تم تطوير ورفع كفاءته بالكامل بداية من المباني والعنابر والأرضيات وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه ، لافتة إلى أن المجزر على مساحة إجمالية تقدر بحوالي ٢٥٠٠ متر و مساحة عنبر المواشي الرئيسى ١٧٩.٤٠ متر  والطاقة الاستيعابية للذبح ٣٨٩٥ رأس في العام.

ويخدم المجزر عدد سكان حوالي ١٧٠ ألف، كما يضم المجزر مبني غرف إدارية وخدمات ومساحة مظللة لاستقبال المواشي وخط تعليق من الاستانلس من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة حريصة دخول أكبر عدد من المجازر الحكومية للخدمة واستفادة المواطنين منها في مختلف المحافظات خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ، مشددة علي ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ باقى المجازر الحكومية التى يتم تطويرها ورفع كفاءتها فى وفقاً للجدول الزمني في المحافظات المستهدفة ودخولها الخدمة وتلبية احتياجات أبناء المحافظات من اللحوم الحمراء الصحية مع الالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية المعتمدة والارتقاء بمستوي البنية التحتية وفقاً لأحدث المواصفات الفنية والبيئية .

التنمية المحلية منال عوض مجزر الي كفر الشيخ تشغيل تجريبي

