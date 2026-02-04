القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج

خيم الحزن على أهالي قرية السمارنة التابعة لمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، عقب حادث مأساوي أودى بحياة عامل في العقد الثالث من العمر؛ إثر سقوطه من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء، أثناء تأدية عمله، في واقعة إنسانية مؤلمة هزّت مشاعر الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسقوط شخص من ارتفاع شاهق أعلى مئذنة مسجد جارٍ إنشاؤه بدائرة المركز، ووجود حالة وفاة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المراغة، يرافقها عدد من القيادات التنفيذية، إلى موقع الحادث، حيث جرى الفحص والمعاينة، وتبين سقوط المدعو «طارق ص. ع»، 37 عامًا، عامل، من أعلى المئذنة أثناء مباشرته لأعمال البناء، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة أودت بحياته في الحال.

وكشفت التحريات الأولية أن العامل فقد توازنه أثناء العمل على ارتفاع كبير؛ ما أدى إلى سقوطه أرضًا، دون وجود شبهة جنائية في الواقعة، فيما أكد عدد من شهود العيان أن المتوفى كان يؤدي عمله بشكل طبيعي داخل موقع الإنشاء قبل وقوع الحادث بلحظات.

وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لعرضه على مفتش الصحة وإنهاء تصاريح الدفن.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من مدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل موقع العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.