الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط ووفد الاتحاد الأوروبي يتفقدون وحدة تجهيز النباتات الطبية بـ "أبنوب"

محافظ أسيوط ووفد الاتحاد الأوروبي يتفقدون وحدة تجهيز النباتات الطبية بـ "أبنوب" لبحث فرص التوسع التصديري
إيهاب عمر

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وحدة تجهيز وغربلة النباتات الطبية والعطرية بقرية بني إبراهيم التابعة لمركز أبنوب، وذلك ضمن مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو "تجارة- TIGARA " المنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وضم الوفد الدكتور نيكولاس زايميس، رئيس قسم الاستثمار والتجارة بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وعدداً من خبراء المنظمة وممثلي مفوضية الاتحاد الأوربي وعدد من أعضاء السفارات الأوربية بالقاهرة، للوقوف على مستجدات العمل في هذا القطاع الحيوي.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والدكتور أحمد كحلة، مدير تطوير التكتلات الزراعية بوزارة التنمية المحلية والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان والمرافق ومصطفى على رئيس مركز ومدينة أبنوب ونفيسة عبد السلام مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة والمهندسة وفاء محروس مسئول تكتل النباتات الطبية والعطرية والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي وأحمد أبو حطب مسؤول الوحدة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت الجولة بمتابعة مراحل التشغيل داخل الوحدة، حيث استعرض محافظ أسيوط آليات غربلة النباتات التي تستهدف الوصول بدرجة النقاء إلى نحو 97%، وهي المعايير التي تتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية، كما تم استعراض نموذج العمل الذي يركز على الاستفادة من مخلفات النباتات، مثل أوراق وبذور الريحان، لتعظيم القيمة المضافة للمنتج، مع التأكيد على جاهزية الوحدة للعمل المستمر طوال العام وعدم الارتباط بإنتاجية المواسم فقط، لضمان استقرار العمالة والإنتاج.

وأشار المحافظ إلى تطلعات المحافظة لتطوير الوحدة عبر إضافة وحدات جديدة للتعقيم والتغليف المتنوع بما يتناسب مع احتياجات السوق العالمي، داعياً القطاع الخاص والشركاء الدوليين للمساهمة في دعم هذه الجهود الفنية والتسويقية. وأكد المحافظ على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات التنفيذية والاتحاد الأوروبي لتسهيل نفاذ المنتجات المحلية إلى الأسواق الدولية، مما يساهم في توفير فرص عمل حقيقية وتوسيع المساحات الزراعية المخصصة لهذه المحاصيل في أسيوط.

وفي سياق متصل، أوضح اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة تسعى لتحويل هذا النشاط إلى قطاع صناعي متكامل يضم مصنعاً كبيراً ووحدات تصديرية متخصصة، مع الاستفادة من الخبرات الفنية المتوفرة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة. كما لفت إلى أهمية بناء روابط تعاونية بين المحافظات المنتجة لتبادل الخبرات وتدشين منظومة تصديرية قوية تعتمد على الدعم الفني المقدم من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أثنى وفد "اليونيدو" وممثلو وزارة التنمية المحلية على مستوى التجهيزات والمنتجات بالوحدة، مع الإشارة إلى الجهود المبذولة لتذليل العقبات الإنشائية والتشغيلية في وقت قياسي. كما أكد المسؤولون عن تكتل النباتات الطبية بالوزارة على استمرار التنسيق مع المجالس التصديرية وكبرى الشركات العالمية لفتح آفاق تعاقدية جديدة، تهدف في المقام الأول إلى تمكين المنتجين المحليين وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الإنتاجية بأسيوط لتصبح شريكاً أساسياً في منظومة التجارة الخارجية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط

الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

