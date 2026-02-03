أوقاف أسيوط تعلن عن مسابقتين لحفظ القرآن الكريم والحناجر الذهبية في رمضان

أعلنت مديرية أوقاف أسيوط عن تنظيم مسابقتين دينيتين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ / 2026م، الأولى في حفظ القرآن الكريم، والثانية للحناجر الذهبية، وذلك برعاية وزارة الأوقاف ومحافظة أسيوط، دعمًا لحفظة كتاب الله واكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة.



وأوضحت المديرية أن المسابقتين تُنظمان بتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وبإشراف الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، في إطار الاهتمام بالنشء والشباب وتنمية المواهب القرآنية بالمحافظة.



وتشمل مسابقة حفظ القرآن الكريم عدة مستويات عمرية، تبدأ بحفظ القرآن كاملًا لمن لا يتجاوز 18 عامًا، وثلاثة أرباع القرآن حتى 16 عامًا، ونصف القرآن حتى 14 عامًا، وربع القرآن حتى 12 عامًا، إلى جانب تخصيص مستوى لذوي الاحتياجات الخاصة في حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، مع اشتراط أن يكون المتسابق من أبناء محافظة أسيوط، وألا يكون قد حصل على مكافأة في نفس المستوى خلال العام الماضي.



كما أعلنت المديرية عن مسابقة الشيخ عبد المعز فرحات للحناجر الذهبية، لاكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة من مختلف مراكز المحافظة، تحت إشراف كامل من مديرية أوقاف أسيوط.



ومن المقرر أن تُعقد الاختبارات على مدار خمسة أيام، اعتبارًا من الأحد 8 فبراير 2026 وحتى الخميس 12 فبراير 2026، بمسجد بدر بمدينة أسيوط بجوار شركة المحاريث والهندسة، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وأكدت المديرية أن التقديم يتم يوم الاختبارات مباشرة، مع إحضار صورة شخصية حديثة، وصورة شهادة الميلاد لمن هم أقل من 15 عامًا، أو صورة بطاقة الرقم القومي لمن تجاوز السن القانوني.