رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 5 حالات تعدٍ خلال المرحلة الأولى من الموجة 28

إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نفذت ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 للإزالات، أسفرت عن إزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، وذلك بنطاق 3 مراكز على مستوى المحافظة، في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، وبمتابعة ميدانية مستمرة لضمان إزالة التعديات من المهد ومنع عودتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الموجة تستمر حتى 27 مارس المقبل.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الحملات شملت مراكز أسيوط وصدفا والفتح، حيث تم إزالة حالة تعدي على أراضي زراعية بمركز أسيوط، وحالة متغيرات مكانية بمركز صدفا، إلى جانب إزالة 3 حالات متغيرات مكانية بمركز الفتح، ما أسفر عن استرداد قيراط و4 أسهم من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 150 متر مربع مباني.

وشدد المحافظ على التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات تعدي جديدة أو عودة للتعديات التي سبق إزالتها، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة.

وأكد على استمرار تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مع سرعة فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

كهربا

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

إيهاب منصور، عضو مجلس النواب

أين التنمية الرياضية؟.. برلماني يهاجم تعديلات قانون المهن الرياضية

مجلس النواب

برلماني: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يواكب مستجدات العصر

احمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر

رئيس برلمانية المؤتمر بالنواب: قانون الرياضة بحاجة لإعادة بناء شاملة تواكب المتغيرات العالمية

محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمنيا القمح بتخفيضات 30 ٪

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

