محافظ أسيوط: إزالة 5 حالات تعدٍ خلال المرحلة الأولى من الموجة 28

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نفذت ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 للإزالات، أسفرت عن إزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، وذلك بنطاق 3 مراكز على مستوى المحافظة، في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، وبمتابعة ميدانية مستمرة لضمان إزالة التعديات من المهد ومنع عودتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الموجة تستمر حتى 27 مارس المقبل.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الحملات شملت مراكز أسيوط وصدفا والفتح، حيث تم إزالة حالة تعدي على أراضي زراعية بمركز أسيوط، وحالة متغيرات مكانية بمركز صدفا، إلى جانب إزالة 3 حالات متغيرات مكانية بمركز الفتح، ما أسفر عن استرداد قيراط و4 أسهم من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 150 متر مربع مباني.

وشدد المحافظ على التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات تعدي جديدة أو عودة للتعديات التي سبق إزالتها، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة.

وأكد على استمرار تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مع سرعة فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.