حبس المتهم بالتحرش بفتاة في شوارع سوهاج للتحقيقات

قررت النيابة العامة بقسم شرطة ثان سوهاج، حبس المتهم في واقعة التحرش بفتاة أثناء سيرها بأحد شوارع المدينة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب ضبطه بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وما أثاره من حالة غضب واستياء بين المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شاب يقوم بالتحرش جسديًا بفتاة أثناء سيرها بشارع الزهراء المتفرع من شارع الشريف، بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

وعلى الفور، وجه مدير أمن سوهاج بسرعة فحص الفيديو المتداول، وتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها، حيث تم تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث، وبالاستعانة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث، وسماع أقوال عدد من الشهود، أمكن تحديد هوية المتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بمقطع الفيديو المتداول، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتبين من التحريات أن الواقعة حدثت صباح يوم الجمعة الموافق 30 يناير، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث أقدم المتهم على التحرش بالفتاة أثناء سيرها بالطريق العام، ثم فر هاربًا في اتجاه شارع مجاور، قبل أن يتدخل أحد العاملين بالمحال التجارية القريبة لمساعدة الفتاة ومرافقتها إلى مكان آمن.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.