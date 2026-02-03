الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بتعافي الأسواق واستقرار المعادن الثمينة

شهدت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/ مدفوعة بأداء قوي للأسواق الأمريكية الليلة الماضية، بعد أن تبين أن موجة بيع المعادن الثمينة كانت محدودة المدى نسبيا.

وارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.8%، وصعد مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.4%، فيما سجل مؤشر FTSE 100 البريطاني ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1%.

وساهمت موجة التعافي في أسعار الذهب والفضة في تعزيز الثقة، ما ساعد مؤشر داو جونز الصناعي على تسجيل مكاسب تزيد عن 500 نقطة، أو نحو 1%، في وول ستريت.

كما عززت المعنويات العالمية صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والهند، خفضت بموجبها التعريفات على السلع الهندية من 50% إلى 18%، بعد أشهر من التوترات والمفاوضات التجارية.

وفي أوروبا، عاد التركيز إلى موسم إعلان الأرباح الفصلية، مع توقع إعلان عدد كبير من الشركات الكبرى عن نتائجها هذا الأسبوع.

وأظهرت Publicis Groupe الفرنسية قفزة في الإيرادات الأساسية للربع الرابع بعد الفوز بعدد من العملاء المهمين، محققة تدفقا نقديا حرا قدره 2.03 مليار يورو، بزيادة 10.6% عن العام السابق، مع توزيع أرباح نقدية للسهم بلغت 3.75 يورو، بزيادة 4.2%.

كما أعلنت شركة إدارة الأصول الفرنسية Amundi عن ارتفاع الدخل المعدل قبل الضرائب بنسبة 6% لعام 2025 إلى 1.86 مليار يورو، مدفوعا بتدفقات صافية قياسية بلغت 88 مليار يورو، فيما سجلت Akzo Nobel تعزيزا لهوامش الأرباح في الربع الرابع مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار ضعف الطلب وتسعى الشركة للاندماج مع منافستها الأمريكية Axalta Coating Systems.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت مؤشرات التضخم في فرنسا استقرار الأسعار، حيث تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري في يناير، بزيادة سنوية بلغت 0.3% فقط، أقل من التوقعات البالغة 0.6%.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا لتحديد السياسة النقدية هذا الأسبوع، ويتوقع أن تبقي أسعار الفائدة ثابتة عند 2% للاجتماع الخامس على التوالي.