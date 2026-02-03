بوتين وبن سلمان يناقشان العمل المشترك في إطار منظمة أوبك+



أعلنت مؤسسة الرئاسة الروسية الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشار الكرملين في بيان له إلى أن بوتين ناقش مع ولي العهد السعودي العمل المشترك في إطار منظمة أوبك+ لضمان استقرار سوق الطاقة العالمية.

وقال الكرملين أيضا : بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتفقا على اتخاذ خطوات لتعميق التعاون بين البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي.

ووفق بيان الكرملين ؛ فقد أعلن بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية أصبحت تحمل طابعا متعددة الأوجه وذات منفعة متبادلة.