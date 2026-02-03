قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بوتين ينهي تعهده لترامب.. نائب وزير خارجية روسيا يحذر من عالم مرعب نوويًا

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا
محمد على

انتهى وقف إطلاق النار بأوكرانيا في 2 فبراير، بعد أن استمر أربعة أيام، وذلك إثر شن روسيا لهجوم صاروخي وبالطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مستهدفة مدناً متعددة ومنشآت حيوية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي وقفاً مؤقتاً للهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت الذي تستمر فيه محادثات السلام الثلاثية في أبو ظبي.

موجة برد قارس ضربت العالم

وصعّدت روسيا من ضرباتها على البنية التحتية الحيوية للطاقة والتدفئة في أوكرانيا، في ظلّ موجة برد قارس ضربت العالم هذا العام بالدوامة القطبية، ما سمح للهواء القطبي المتجمد بالتدفق من المناطق القطبية وتغطية معظم دول الشمال. 

ويسعى بوتين إلى إخضاع أوكرانيا بالتجميد، في ظلّ تعثّر عملية السلام بعد تقدّم ملحوظ في نهاية العام الماضي.

وانخفضت درجات الحرارة في كييف إلى السالب فيما دون 20 درجة مئوية، في الوقت الذي قطعت فيه روسيا التيار الكهربائي عن نحو 1.3 مليون منزل.

كييف -24 درجة مئوية

وبلغت درجات الحرارة في كييف -24 درجة مئوية خلال الليل، وفقاً لتقارير محلية.

وأُبلغ عن وقوع عشرات الانفجارات في كييف وخاركيف ودنيبرو وزابوروجيا وأوديسا ومدن أخرى، وأكد مسؤولون أوكرانيون استهداف مناطق سكنية أيضاً. 

تأتي هذه الهجمات المتجددة بعد أيام من تصريح ترامب في 29 يناير بأنه طلب شخصياً من بوتين الامتناع عن قصف كييف أو استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية، مما أدى إلى وقف مؤقت للضربات على البنية التحتية للطاقة. 

وقد أكد الكرملين أن هذا الوقف سيستمر حتى الأول من فبراي فقط.

وأكد سيرجي ريابكوف نائب وزير خارجية روسيا على ضرورة مشاركة دول عدة كبرى في محادثات الحد من التسلح، مشددًا على أنه لكي تصبح محادثات الحد من التسلح متعددة الأطراف يتعين على فرنسا وبريطانيا الانضمام إليها.

ذكر نائب وزير خارجية روسيا أن التهديد الوهمي من روسيا والصين الذي تدعي واشنطن أنه سبب اهتمامها بجرينلاند غير واقعي.

عالم بلا حدود للحد من التسلح النووي

وقال المسؤول الروسي المختص بشؤون الحد من التسلح اليوم الثلاثاء إن روسيا مستعدة للواقع الجديد المتمثل في عالم بلا حدود للحد من التسلح النووي بعد انتهاء معاهدة ستارت الجديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأضاف ريابكوف أنه ما لم تتوصل موسكو وواشنطن إلى تفاهم ثنائي في اللحظة الأخيرة من نوع ما، فإن معاهدة ستارت الجديدة، التي وقعها الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في عام 2010، ستنتهي في 5 فبراير.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية تاس عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله في بكين بشأن عدم وجود رد من واشنطن على المقترحات الروسية لتوسيع حدود معاهدة ستارت الجديدة: "إن عدم وجود إجابة هو أيضاً إجابة".

وقال ريابكوف إن روسيا كانت مستعدة للواقع الجديد المتمثل في عدم وجود حدود لأكبر قوتين نوويتين في العالم لأول مرة منذ عقود.

وقال أيضاً إن روسيا تدعم موقف الصين بشأن الحد من التسلح.
وفيما يتعلق بإيران، قال إن مقترحات الولايات المتحدة لإيران ترقى إلى مستوى الإنذارات النهائية.

وذكر أنه إذا قامت الولايات المتحدة بضخ الكثير من أنظمة الدفاع الصاروخي في جرينلاند، فسيتعين على روسيا اتخاذ تدابير تعويضية في مجالها العسكري.

نائب وزير خارجية روسيا فرنسا وبريطانيا عالم بلا حدود سيرجي ريابكوف الإنذارات النهائية تسلح نووي موجة برد قارس العالم

