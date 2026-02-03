قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صدمة للكرة الويلزية.. وفاة لاعب كرة قدم شهير عن عمر 25 عامًا

إسلام مقلد

خيمت حالة من الصدمة والحزن على جماهير كرة القدم في ويلز، عقب الإعلان عن وفاة لاعب كرة القدم الويلزي إيوان إيفانز، لاعب نادي أفان ليدو، عن عمر ناهز 25 عامًا، في خبر مفجع هز مشجعي النادي وكل من تابع مسيرته الكروية خلال السنوات الماضية.

مسيرة لافتة مع أفان ليدو

وانضم إيفانز إلى صفوف أفان ليدو عام 2020، ليصبح أحد الأعمدة الأساسية للفريق، حيث خاض 127 مباراة رسمية بقميص النادي، سجل خلالها 16 هدفا، وقدم مستويات مميزة جعلته لاعبا محبوا بين زملائه والجماهير، إلى جانب أدواره القيادية داخل الملعب.

بيان مؤثر من النادي

وأكد نادي أفان ليدو في بيان رسمي نعي فيه لاعبه الراحل، قائلا: بقلوب يعتصرها الحزن نشعر بالصدمة والأسى لوفاة إيوان إيفانز المأساوية، كان ملتزما بالنادي ويحظى بمحبة كبيرة من الجميع، وكان تأثيره واضحا على كل من عمل معه. وأضاف النادي أنه سيوفر الدعم الكامل لزملائه في الفريق، مع فتح سجل تعازي للراغبين في مشاركة الذكريات.

محطات في حياة اللاعب

ولد إيوان إيفانز في منطقة روندا، ودرس في جامعة كارديف متروبوليتان، وسبق له اللعب ضمن فريق كارديف ميت، الذي حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى الدور التمهيدي من الدوري الأوروبي عام 2019، قبل أن يواصل مسيرته مع أفان ليدو.

تعزية الاتحاد الويلزي

ومن جانبه، نعى الاتحاد الويلزي لكرة القدم اللاعب الراحل، مؤكدًا أن الجميع سيفتقد مساهماته داخل الملعب وخارجه، ومتقدمًا بخالص العزاء لعائلته وأصدقائه وناديه في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وقررت الجهات المنظمة تأجيل مباراة كأس دوري خدمة الدم الويلزية، التي كان من المقرر إقامتها بين أفان ليدو ونيوبورت سيتي يوم الجمعة، احترامًا لرحيل اللاعب ودعمًا للفريق في هذا التوقيت الحزين.

