صدمة للكرة الويلزية.. وفاة لاعب كرة قدم شهير عن عمر 25 عامًا

خيمت حالة من الصدمة والحزن على جماهير كرة القدم في ويلز، عقب الإعلان عن وفاة لاعب كرة القدم الويلزي إيوان إيفانز، لاعب نادي أفان ليدو، عن عمر ناهز 25 عامًا، في خبر مفجع هز مشجعي النادي وكل من تابع مسيرته الكروية خلال السنوات الماضية.

مسيرة لافتة مع أفان ليدو

وانضم إيفانز إلى صفوف أفان ليدو عام 2020، ليصبح أحد الأعمدة الأساسية للفريق، حيث خاض 127 مباراة رسمية بقميص النادي، سجل خلالها 16 هدفا، وقدم مستويات مميزة جعلته لاعبا محبوا بين زملائه والجماهير، إلى جانب أدواره القيادية داخل الملعب.

بيان مؤثر من النادي

وأكد نادي أفان ليدو في بيان رسمي نعي فيه لاعبه الراحل، قائلا: بقلوب يعتصرها الحزن نشعر بالصدمة والأسى لوفاة إيوان إيفانز المأساوية، كان ملتزما بالنادي ويحظى بمحبة كبيرة من الجميع، وكان تأثيره واضحا على كل من عمل معه. وأضاف النادي أنه سيوفر الدعم الكامل لزملائه في الفريق، مع فتح سجل تعازي للراغبين في مشاركة الذكريات.

محطات في حياة اللاعب

ولد إيوان إيفانز في منطقة روندا، ودرس في جامعة كارديف متروبوليتان، وسبق له اللعب ضمن فريق كارديف ميت، الذي حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى الدور التمهيدي من الدوري الأوروبي عام 2019، قبل أن يواصل مسيرته مع أفان ليدو.

تعزية الاتحاد الويلزي

ومن جانبه، نعى الاتحاد الويلزي لكرة القدم اللاعب الراحل، مؤكدًا أن الجميع سيفتقد مساهماته داخل الملعب وخارجه، ومتقدمًا بخالص العزاء لعائلته وأصدقائه وناديه في هذا الظرف الإنساني الصعب.

تأجيل مباراة حدادا

وقررت الجهات المنظمة تأجيل مباراة كأس دوري خدمة الدم الويلزية، التي كان من المقرر إقامتها بين أفان ليدو ونيوبورت سيتي يوم الجمعة، احترامًا لرحيل اللاعب ودعمًا للفريق في هذا التوقيت الحزين.