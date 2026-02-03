تعتبر طريقة عمل بسكوت التمر الصحي بالقرفة بدون سكر من أكثر الوصفات التي تحتاج الى معرفتها اغلب النساء لتحضيرها فى شهر رمضان الكريم .

لذا نقدم لك فى هذا التقرير طريقة عمل بسكويت التمر بالقرفة بدون سكر وفقا لموقع هيلثى.

طريقة عمل بسكويت التمر بالقرفة..

المكونات:

2 كوب دقيق

½ كوب سكر

½ كوب زبدة لينة

بيضة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

½ ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة التحضير:

ـ تُخفق الزبدة مع السكر حتى يصبح الخليط كريميًا.

ـ يُضاف البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

ـ يُمزج الدقيق مع البيكنج بودر والزنجبيل والقرفة والملح، ثم تُضاف تدريجيًا إلى الخليط السابق لتعجن جيدًا.

ـ تُفرد العجينة وتُقطع حسب الرغبة باستخدام قطاعة البسكويت.

ـ يُرص البسكويت على صينية مبطنة بورق زبدة ويُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 12–15 دقيقة حتى يصبح ذهبيًا.

ـ يُترك ليبرد ثم يُقدم مع الشاي أو القهوة.