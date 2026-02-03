تعتبر طريقة عمل بسكوت التمر الصحي بالقرفة بدون سكر من أكثر الوصفات التي تحتاج الى معرفتها اغلب النساء لتحضيرها فى شهر رمضان الكريم .
لذا نقدم لك فى هذا التقرير طريقة عمل بسكويت التمر بالقرفة بدون سكر وفقا لموقع هيلثى.
طريقة عمل بسكويت التمر بالقرفة..
المكونات:
2 كوب دقيق
½ كوب سكر
½ كوب زبدة لينة
بيضة
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
½ ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
طريقة التحضير:
ـ تُخفق الزبدة مع السكر حتى يصبح الخليط كريميًا.
ـ يُضاف البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.
ـ يُمزج الدقيق مع البيكنج بودر والزنجبيل والقرفة والملح، ثم تُضاف تدريجيًا إلى الخليط السابق لتعجن جيدًا.
ـ تُفرد العجينة وتُقطع حسب الرغبة باستخدام قطاعة البسكويت.
ـ يُرص البسكويت على صينية مبطنة بورق زبدة ويُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 12–15 دقيقة حتى يصبح ذهبيًا.
ـ يُترك ليبرد ثم يُقدم مع الشاي أو القهوة.