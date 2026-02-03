قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة عمل بسكويت التمر بالقرفة بدون سكر

رنا عصمت

تعتبر طريقة عمل بسكوت التمر الصحي بالقرفة بدون سكر من أكثر الوصفات التي تحتاج الى معرفتها اغلب النساء لتحضيرها فى شهر رمضان الكريم .

لذا نقدم لك فى هذا التقرير طريقة عمل بسكويت التمر بالقرفة بدون سكر وفقا لموقع هيلثى.

طريقة عمل بسكويت التمر بالقرفة..

بسكويت التمر في البيت

 

المكونات:

2 كوب دقيق
½ كوب سكر
½ كوب زبدة لينة
بيضة
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
½ ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح

طريقة التحضير:

ـ تُخفق الزبدة مع السكر حتى يصبح الخليط كريميًا.

ـ يُضاف البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

ـ يُمزج الدقيق مع البيكنج بودر والزنجبيل والقرفة والملح، ثم تُضاف تدريجيًا إلى الخليط السابق لتعجن جيدًا.

ـ تُفرد العجينة وتُقطع حسب الرغبة باستخدام قطاعة البسكويت.

ـ يُرص البسكويت على صينية مبطنة بورق زبدة ويُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 12–15 دقيقة حتى يصبح ذهبيًا.

ـ يُترك ليبرد ثم يُقدم مع الشاي أو القهوة.

