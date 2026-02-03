التضامن: فرق التدخل السريع تكثف حملاتها الليلية وتوزع وجبات بالفيوم وبورسعيد

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واصلت فرق التدخل السريع حملاتها المكثفة بعد منتصف الليل للتعامل مع الحالات بلا مأوى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بالشارع من برد الشتاء القارس.

ونفذ فريق التدخل السريع المركزي حملات موسعة بعدد من المحافظات، أسفرت عن إنقاذ ونقل أطفال وكبار بلا مأوى إلى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة، لتلقي أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة.

وفي إطار تكامل الجهود بين الفرق المركزية والمحلية، واصل فريق التدخل السريع بمحافظة الفيوم تدخلاته الليلية، حيث قام بنقل عدد 2 رجال كبار بلا مأوى إلى دور الرعاية المناسبة، إلى جانب توزيع عدد من الوجبات الغذائية الساخنة، وكذا تم توزيع عدد من البطاطين لحماية الكبار بلا مأوى من البرد خلال ساعات الليل لمن يرفض استقباله فى دور الرعاية الاجتماعية.

كما كثف فريق التدخل السريع بمحافظة بورسعيد انتشاره الميداني ليلًا، وتمكن من رصد حالات لكبار وأطفال بلا مأوى وعددهم 10 حالات وتم توزيع وجبات ساخنة وعدد من البطاطين وتم نقل 3 أطفال مستجيبة إلى أماكن دور الرعاية الاجتماعية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن فرق التدخل السريع تعمل على مدار الساعة دون توقف، وأن الحملات الليلية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المواطنين بلا مأوى، مشددة على استمرار هذه الجهود بكافة المحافظات.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ، عن إطلاق رقم التالي 01557582104 على الواتساب لتلقي بلاغات حالات التدخل السريع وأطفال بلا مأوى محددة بموقع الحالة في المنطقة التي يتواجد بها ، وسيقوم فريق التدخل السريع بتنفيذ التدخل المطلوب لإنقاذ الحالة ونقلها لإحدي دور الرعاية.

ودعت الوزارة ، كذلك المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات بلا مأوى عبر الخط الساخن 16439 لوزارة التضامن الاجتماعي وعلى الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء دعمًا لسرعة التدخل وإنقاذ الحالات في التوقيت المناسب.