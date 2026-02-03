قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
أحد مصابي غزة من الأراضي المصرية: أشكر الشعب المصري.. وإحنا بنحبه
عبد العاطي لنظيره السوداني نرفض أي محاولات لتقسيم السودان أو المساس بسيادته واستقراره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
رنا عصمت

أيام قليلة ويحل علينا أول أيام شهر رمضان المبارك 2025 ، ومع اقتراب تلك الأيام المباركة هناك العديد  من العادات الصحية التي يجب الالتزام بها من أجل صيام صحي .

 قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
 

وجبة الإفطار :-

١- تناولى ٣ تمرات حيث يعتبر التمر مصدر جيد للسكر لتفادى هبوط السكر وكوب من اللبن منزوع الدسم .

٢- وجبة الفطور تتكون من :-

- الشوربات : إبدأى وجبة الإفطار مع حساء دافئ لراحة المعدة بعد يوم طويل من الصيام، ولتمكين الجسم من اكتساب السوائل والمساعدة الجهاز الهضمي لتحمّل لهذه الوجبات المباركة.

- تناولى طبق كبير من السلطة يوميا فهى تبطئ عملية امتصاص السكر والدهون وتساعد فى نزول الوزن .

- والطبق الرئيسي البروتين مثل اللحم البقري والدجاج أو السمك لكن منزوعة الدهن وذلك لتجنب الدهون والكوليسترول فى الدم ويفضل ان تكون مشوية .

- يجب أن يحتوي طبق الأفطار الرئيسي أيضا على غذاء متوازن من الكربوهيدرات مثل الأرز والمعكرونة والبطاطس أو البرغل، تناول مقدار ٥ معالق من الارز أوالمكرونة ويفضل استبدال الارز بالبرغل لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف .

- المعجنات والخبز يجب الابتعاد عنها قدر الامكان والتقليل منها.

٣- شرب الكثير من الماء خلال شهر رمضان المبارك حاولي تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء على مراحل حتى لا تشعرى بالأنتفاخ.

٤- الفواكه : تناول الفاكهة أمر ضرورى بعد الافطار بساعتين للاستفادة من الفيتامينات والاملاح المعدنية بها ويفضل تناول سلطة الفاكهة .

٥- يميل البعض لتناول الطعام أكثر خلال شهر رمضان، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الوزن لذلك تناولى وجبة إفطار صحيّة والمقبلات والحلويات في الاعتدال.

٦- تجنّب المشروبات والعصائر المحلاّة لانها تحتوى على نسبة عالية من السكر والتى تؤدى إلى ارتفاع سريع فى سكر الدم وهتحسى بالجوع بسرعة وكمان هتزيد من إستهلاكك من السعرات الحرارية على الفاضى .

٧- السحور هو وجبة حيوية في رمضان فهو يوفر لكى القوة والطاقة اليومية مما يمكن أن يجعل الصيام أسهل تحمّلاً...تأكّدى من أن هذه الوجبة غنية بالبروتين مثل البيض وأيضا الخبز الاسمر والموز والحليب ومشتقاته وايضا مصدر الكربوهيدرات المعقدة زى الشوفان مثلا .

٨- الحلويات لذيذة في رمضان ويصعب مقاومتها .. تجنّبى استهلاك الكثير من السعرات الحرارية، وحاولى دائماً السيطرة على ملذاتك والاعتدال.

٩- تناول الحلويات مباشرة بعد الإفطار سوف يزيد من حجم المعدة ويسبب تأخير في عملية الهضم. فمن المستحسن تناول الحلويات باعتدال بعد 2-3 ساعات من الإفطار.

١٠- اعتمدى أساليب الطهي الصحيّة مثل الشوي، والسلق،والتحميص.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إن شهر رمضان فرصة مواتية للتخلص من العادات السيئة على صحتنا والتي تؤثر سلبا وفرصة للتحول للعديد من العادات الجيدة والحصول على الفوائد الصحية.

وقالت وزارة الصحة والسكان: استمتع بتناول اللحوم الخالية من الدهون والدجاج بدون جلد والأسماك سواء كانت مشوية أو مطهوة بالفرن للحصول على وجبة جيدة من البروتين الصحي.

قبل رمضان 10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم 10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم صيام صحى كيف تستعد للصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

امام عاشور وكهربا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

إيلون ماسك

إيلون ماسك ومسؤولة سابقة بـ"أكس" يمثلان أمام القضاء الفرنسي

تقرير: الائتمان المحلي في الكويت يسجل 7.6% نموا عام 2025 والأعلى في 3 سنوات

تقرير: الائتمان المحلي في الكويت يسجل 7.6% نموا عام 2025 والأعلى في 3 سنوات

ويتكوف

القناة 12: ويتكوف وصل إسرائيل استعدادا للقاء نتنياهو

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد