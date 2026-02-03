قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

أيام قليلة ويحل علينا أول أيام شهر رمضان المبارك 2025 ، ومع اقتراب تلك الأيام المباركة هناك العديد من العادات الصحية التي يجب الالتزام بها من أجل صيام صحي .

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم



وجبة الإفطار :-

١- تناولى ٣ تمرات حيث يعتبر التمر مصدر جيد للسكر لتفادى هبوط السكر وكوب من اللبن منزوع الدسم .

٢- وجبة الفطور تتكون من :-

- الشوربات : إبدأى وجبة الإفطار مع حساء دافئ لراحة المعدة بعد يوم طويل من الصيام، ولتمكين الجسم من اكتساب السوائل والمساعدة الجهاز الهضمي لتحمّل لهذه الوجبات المباركة.

- تناولى طبق كبير من السلطة يوميا فهى تبطئ عملية امتصاص السكر والدهون وتساعد فى نزول الوزن .

- والطبق الرئيسي البروتين مثل اللحم البقري والدجاج أو السمك لكن منزوعة الدهن وذلك لتجنب الدهون والكوليسترول فى الدم ويفضل ان تكون مشوية .

- يجب أن يحتوي طبق الأفطار الرئيسي أيضا على غذاء متوازن من الكربوهيدرات مثل الأرز والمعكرونة والبطاطس أو البرغل، تناول مقدار ٥ معالق من الارز أوالمكرونة ويفضل استبدال الارز بالبرغل لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف .

- المعجنات والخبز يجب الابتعاد عنها قدر الامكان والتقليل منها.

٣- شرب الكثير من الماء خلال شهر رمضان المبارك حاولي تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء على مراحل حتى لا تشعرى بالأنتفاخ.

٤- الفواكه : تناول الفاكهة أمر ضرورى بعد الافطار بساعتين للاستفادة من الفيتامينات والاملاح المعدنية بها ويفضل تناول سلطة الفاكهة .

٥- يميل البعض لتناول الطعام أكثر خلال شهر رمضان، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الوزن لذلك تناولى وجبة إفطار صحيّة والمقبلات والحلويات في الاعتدال.

٦- تجنّب المشروبات والعصائر المحلاّة لانها تحتوى على نسبة عالية من السكر والتى تؤدى إلى ارتفاع سريع فى سكر الدم وهتحسى بالجوع بسرعة وكمان هتزيد من إستهلاكك من السعرات الحرارية على الفاضى .

٧- السحور هو وجبة حيوية في رمضان فهو يوفر لكى القوة والطاقة اليومية مما يمكن أن يجعل الصيام أسهل تحمّلاً...تأكّدى من أن هذه الوجبة غنية بالبروتين مثل البيض وأيضا الخبز الاسمر والموز والحليب ومشتقاته وايضا مصدر الكربوهيدرات المعقدة زى الشوفان مثلا .

٨- الحلويات لذيذة في رمضان ويصعب مقاومتها .. تجنّبى استهلاك الكثير من السعرات الحرارية، وحاولى دائماً السيطرة على ملذاتك والاعتدال.

٩- تناول الحلويات مباشرة بعد الإفطار سوف يزيد من حجم المعدة ويسبب تأخير في عملية الهضم. فمن المستحسن تناول الحلويات باعتدال بعد 2-3 ساعات من الإفطار.

١٠- اعتمدى أساليب الطهي الصحيّة مثل الشوي، والسلق،والتحميص.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إن شهر رمضان فرصة مواتية للتخلص من العادات السيئة على صحتنا والتي تؤثر سلبا وفرصة للتحول للعديد من العادات الجيدة والحصول على الفوائد الصحية.

وقالت وزارة الصحة والسكان: استمتع بتناول اللحوم الخالية من الدهون والدجاج بدون جلد والأسماك سواء كانت مشوية أو مطهوة بالفرن للحصول على وجبة جيدة من البروتين الصحي.