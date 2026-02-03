بثت قناة “إكسترا نيوز” لايف مباشرا للحظة استقبال المواطنين الفلسطينيين لتلقي العلاج في مصر، ورصدت وصول الحالة المصابة الثالثة القادمة من قطاع غزة وتقديم الدعم الطبي لها.

وقال أحد المصابين إنه مصاب بتهشم في مفصل القدم وكسر في عظام الفخذ.

وأضاف: “كل الشكر للشعب المصري والشعب الفلسطيني بيحب المصريين”، متابعا: "أحتاج لتركيب مفصل وأرجع أمشي على رجلي مرة أخرى".

ودعمت منظمة الصحة العالمية جهود الإجلاء الطبي في غزة، بعد إعادة فتح معبر رفح، والذي سمح بخروج عدد من المرضى ومرافقيهم مباشرة إلى مصر، وسافر آخرون عبر معبر كرم أبو سالم، مشيرة إلى أن آخر إجلاء طبي عبر رفح كان في مايو 2024.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كانت منظمة الصحة العالمية ذكرت الأسبوع الماضي أنها سهلت الإجلاء الطبي لـ 24 طفلا من غزة إلى الأردن، برفقة 36 مرافقا، وفي 26 يناير وصل حوالي 50 مريضا كانوا يتلقون العلاج الطبي في مصر إلى الجانب الفلسطيني، كجزء من الترتيبات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار.