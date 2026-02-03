قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
العلم نور.. عمره 74 عامًا ونجح في الصف الأول الإعدادي بـ بني سويف
أخبار العالم

الجابون تراهن على الغاز لرفع قدراته الكهربائية إلى 50 ميجاوات
أ ش أ

خطت الجابون خطوة جديدة في مسار تطوير قطاع الطاقة، مع الإطلاق الرسمي لمرحلة التسليم الفني لمحطة الغاز في مدينة مايومبا.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الأولية لهذه المحطة 8,5 ميجاوات، حيث تعتمد على تحويل الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول النفطية إلى كهرباء أنظف وأكثر استدامة.

وترتبط المحطة، حسبما أورد موقع "أفريقيا 24" الإخباري، بحقل لوسينا البحري عبر أنبوب غاز يمتد على مسافة 32 كيلومترا، ما يسمح بتثمين الغاز الذي كان يحرق سابقا، وتحسين الولوج إلى الكهرباء في جنوبي البلاد، خاصة في المناطق البعيدة عن الشبكات الرئيسية.

وأوضح وزير الوصول الشامل إلى المياه والطاقة في الجابون، فيليب تونانجوي، أن الغاز يستخرج من عرض سواحل مايومبا، مشيرا إلى أن المشروع أنجز في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتعتمد الجابون حاليا بشكل كبير على الطاقة الحرارية والغاز، اللذين يشكلان نحو 54% من المزيج الطاقي الوطني، في حين تمثل الطاقة الكهرومائية حصة مهمة من الإنتاج الكهربائي. وتبلغ القدرة الكهربائية المركبة في البلاد حوالي 704 ميجاوات، مع توقعات بزيادة تناهز 300 ميجاوات بحلول عام 2027، بفضل مشاريع جديدة مدعومة من شركاء دوليين.

وتندرج محطة مايومبا ضمن هذه الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز العرض الطاقي الوطني عبر استغلال الغاز الطبيعي، بما يسهم في تأمين الإمدادات الكهربائية ودعم النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أشار الوزير تونانجوي إلى أن اختيار مايومبا لاحتضان هذه المنشأة يعود إلى الإمكانات المعدنية الكبيرة التي تزخر بها المنطقة، بما في ذلك التلك والباريت وثاني أكسيد الكربون والرخام، إضافة إلى مشروع إنشاء ميناء عميق المياه، ما يجعل توفير الطاقة شرطا أساسيا لدعم الأنشطة الصناعية واللوجستية المرتقبة.

ومن المنتظر أن ترتفع القدرة الإنتاجية لمحطة مايومبا تدريجيا إلى 20 ميجاوات، على أن تصل في مرحلة لاحقة إلى 50 ميجاوات.. ومن شأن هذا التطور أن يساهم في تقليص اعتماد الجابون على واردات الوقود الأحفوري، وتحقيق استقرار أكبر في تزويد الصناعات المحلية بالكهرباء.

كما يتضمن المشروع خلق فرص عمل تقنية، وتعزيز الكفاءات الوطنية في مجال الطاقة، ليعكس بذلك طموح الجابون في تحديث قطاع الكهرباء، وتثمين مواردها الطبيعية، ودعم نمو اقتصادي مستدام، خاصة في المناطق الصناعية والموانئ جنوبي البلاد.

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

