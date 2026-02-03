قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
العلم نور.. عمره 74 عامًا ونجح في الصف الأول الإعدادي بـ بني سويف
تحقيقات وملفات

هل حسمت الجاهزية البدنية مصير بلعمري أم أن القناعات الفنية كلمة السر في غيابه عن الأهلي؟

بلعمري
بلعمري

حسم النادي الأهلي الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن غياب المغربي يوسف بلعمري الظهير الأيسر الجديد للفريق عن قائمة مواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الأيام الأخيرة تزايد التساؤلات حول موقف بلعمري خاصة مع تداول أنباء عن عدم اقتناع المدير الفني ييس توروب بقدرات اللاعب وهو ما دفع إدارة الأهلي للخروج ببيان رسمي لتوضيح الصورة كاملة.

وأكد النادي الأهلي في بيان رسمي أن استبعاد يوسف بلعمري من قائمة المباراة جاء لأسباب بدنية بحتة موضحًا أن اللاعب يحتاج إلى فترة تجهيز بدني وفني في ظل غيابه عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ فترة طويلة.

وأشار البيان إلى أن بلعمري كان ضمن قائمة منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة لكنه لم يشارك في أي مباراة قبل أن يعود مباشرة للانتظام في تدريبات الأهلي وهو ما أثر على جاهزيته للمشاركة الفورية.

جلسة خاصة بين توروب وبلعمري

وفي محاولة لاحتواء الموقف عقد ييس توروب المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع اللاعب المغربي شرح خلالها رؤيته الفنية وأكد له أن استبعاده مؤقت ومرتبط فقط بعدم اكتمال جاهزيته البدنية والفنية.

وشدد المدير الفني بحسب البيان على ثقته الكبيرة في قدرات بلعمري مؤكدًا أن قيده في القائمتين المحلية والأفريقية يعكس اقتناع النادي الكامل بإمكانياته وأنه سيحصل على فرصته في التشكيل فور الوصول للحالة البدنية المطلوبة.

شوبير: القلق كان طبيعيا

من جانبه علق الإعلامي أحمد شوبير على غياب بلعمري مؤكدًا أن حالة القلق بين جماهير الأهلي كانت متوقعة خاصة مع الدفع بلاعبين آخرين في القائمة.

وأوضح شوبير أن الأهلي أكد له أن سبب الغياب يعود فقط لعدم الجاهزية مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين الآخرين كانوا أكثر جاهزية نظرًا لمشاركتهم المستمرة مع أنديتهم في الفترة الماضية.

كواليس الصفقة وموقف المدير الفني

وفي السياق نفسه كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس التعاقد مع يوسف بلعمري مؤكدًا أن ييس توروب لم يكن متحمسًا في البداية لإتمام الصفقة وفضّل الاكتفاء بالثنائي كوكا ومحمد شكري في مركز الظهير الأيسر.

وأضاف أن الصفقة كانت مهددة بالفشل في اللحظات الأخيرة لولا إصرار الكابتن سيد عبد الحفيظ على ضم اللاعب في ظل قناعته بقيمته الفنية وحاجة الفريق لتدعيم هذا المركز.

وأكد أمير هشام أن عدم الحماس المبدئي من المدير الفني لا يعني استبعاد اللاعب نهائيًا مشيرًا إلى أن بلعمري سيحصل على فرصته قريبًا خاصة في حال غياب أي من لاعبي المركز.

الأهلي يوسف بلعمري البنك الأهلي الدوري الدوري المصري الممتاز ييس توروب

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

جهود محافظة أسوان

أسوان .. بدء التشغيل التجريبى لمحطة الصرف الصحى بقرية الفوزة بإدفو | شاهد

جهود محافظة أسوان

أسوان.. بدء للتشغيل التجريبى لمحطة رفع الصرف الصحى بالبحيرة.. شاهد

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع تطعيمات الحجاج والمعتمرين

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

