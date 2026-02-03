هل حسمت الجاهزية البدنية مصير بلعمري أم أن القناعات الفنية كلمة السر في غيابه عن الأهلي؟

حسم النادي الأهلي الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن غياب المغربي يوسف بلعمري الظهير الأيسر الجديد للفريق عن قائمة مواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الأيام الأخيرة تزايد التساؤلات حول موقف بلعمري خاصة مع تداول أنباء عن عدم اقتناع المدير الفني ييس توروب بقدرات اللاعب وهو ما دفع إدارة الأهلي للخروج ببيان رسمي لتوضيح الصورة كاملة.

وأكد النادي الأهلي في بيان رسمي أن استبعاد يوسف بلعمري من قائمة المباراة جاء لأسباب بدنية بحتة موضحًا أن اللاعب يحتاج إلى فترة تجهيز بدني وفني في ظل غيابه عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ فترة طويلة.

وأشار البيان إلى أن بلعمري كان ضمن قائمة منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة لكنه لم يشارك في أي مباراة قبل أن يعود مباشرة للانتظام في تدريبات الأهلي وهو ما أثر على جاهزيته للمشاركة الفورية.

جلسة خاصة بين توروب وبلعمري

وفي محاولة لاحتواء الموقف عقد ييس توروب المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع اللاعب المغربي شرح خلالها رؤيته الفنية وأكد له أن استبعاده مؤقت ومرتبط فقط بعدم اكتمال جاهزيته البدنية والفنية.

وشدد المدير الفني بحسب البيان على ثقته الكبيرة في قدرات بلعمري مؤكدًا أن قيده في القائمتين المحلية والأفريقية يعكس اقتناع النادي الكامل بإمكانياته وأنه سيحصل على فرصته في التشكيل فور الوصول للحالة البدنية المطلوبة.

شوبير: القلق كان طبيعيا

من جانبه علق الإعلامي أحمد شوبير على غياب بلعمري مؤكدًا أن حالة القلق بين جماهير الأهلي كانت متوقعة خاصة مع الدفع بلاعبين آخرين في القائمة.

وأوضح شوبير أن الأهلي أكد له أن سبب الغياب يعود فقط لعدم الجاهزية مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين الآخرين كانوا أكثر جاهزية نظرًا لمشاركتهم المستمرة مع أنديتهم في الفترة الماضية.

كواليس الصفقة وموقف المدير الفني

وفي السياق نفسه كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس التعاقد مع يوسف بلعمري مؤكدًا أن ييس توروب لم يكن متحمسًا في البداية لإتمام الصفقة وفضّل الاكتفاء بالثنائي كوكا ومحمد شكري في مركز الظهير الأيسر.

وأضاف أن الصفقة كانت مهددة بالفشل في اللحظات الأخيرة لولا إصرار الكابتن سيد عبد الحفيظ على ضم اللاعب في ظل قناعته بقيمته الفنية وحاجة الفريق لتدعيم هذا المركز.

وأكد أمير هشام أن عدم الحماس المبدئي من المدير الفني لا يعني استبعاد اللاعب نهائيًا مشيرًا إلى أن بلعمري سيحصل على فرصته قريبًا خاصة في حال غياب أي من لاعبي المركز.