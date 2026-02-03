ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد البنك

يواجه النادي الأهلي فريق البنك الأهلي اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز لنسخة 2025–26، وذلك على ستاد القاهرة الدولي.

جدول ترتيب الدوري المصري 2025-2026

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري، قبل مباراة الأهلي والبنك الأهلي، على النحو التالي:

1- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

2ـ بيراميدز 28 نقطة

3ـ الأهلي 26 نقطة

4ـ الزمالك 25 نقطة

5ـ المصري البورسعيدي 23 نقطة

6ـ زد 23 نقطة

7ـ وادي دجلة 23 نقطة

8ـ سموحة 22 نقطة

9ـ البنك الأهلي 20 نقطة

10ـ فيوتشر 20 نقطة

11ـ إنبي 19 نقطة

12ـ الجونة 19 نقطة

13ـ بتروجت 19 نقطة

14ـ غزل المحلة 17 نقطة

15ـ المقاولون العرب 13 نقطة

16ـ حرس الحدود 13 نقطة

17ـ فاركو 12 نقطة

18ـ طلائع الجيش 12 نقطة

19ـ الاتحاد السكندري 11 نقطة

20ـ كهرباء الإسماعيلية 11 نقطة

21ـ الإسماعيلي 10 نقاط.



ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة.