لأول مرة منذ 5 سنوات.. القطاع الخاص يخفض أسعار منتجاته في يناير الماضي
الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد البنك

الأهلي
الأهلي
محمد بدران   -  
علا محمد

يواجه النادي الأهلي فريق البنك الأهلي اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز لنسخة 2025–26، وذلك على ستاد القاهرة الدولي.

جدول ترتيب الدوري المصري 2025-2026

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري، قبل مباراة الأهلي والبنك الأهلي، على النحو التالي:

1- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

2ـ بيراميدز 28 نقطة

3ـ الأهلي 26 نقطة

4ـ الزمالك 25 نقطة

5ـ المصري البورسعيدي 23 نقطة

6ـ زد 23 نقطة

7ـ وادي دجلة 23 نقطة

8ـ سموحة 22 نقطة

9ـ البنك الأهلي 20 نقطة

10ـ فيوتشر 20 نقطة

11ـ إنبي 19 نقطة

12ـ الجونة 19 نقطة

13ـ بتروجت 19 نقطة

14ـ غزل المحلة 17 نقطة

15ـ المقاولون العرب 13 نقطة

16ـ حرس الحدود 13 نقطة

17ـ فاركو 12 نقطة

18ـ طلائع الجيش 12 نقطة

19ـ الاتحاد السكندري 11 نقطة

20ـ كهرباء الإسماعيلية 11 نقطة

21ـ الإسماعيلي 10 نقاط.


ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

