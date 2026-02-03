أحمد شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقة العراقي مصطفى قابيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات جديدة بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب العراقي الشاب مصطفى قابيل، نجم نادي أربيل، في ظل سعي القلعة الحمراء لتدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية ببرنامج «مع شوبير» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن إدارة الأهلي باتت قريبة من حسم الصفقة بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن النادي يدرس بجدية تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه، من أجل تسريع إنهاء الإجراءات الرسمية وضمان انضمامه في أقرب وقت.

وأشار إلى أن وفدًا من النادي الأهلي عقد جلسة مهمة مع والد اللاعب، الذي أبدى ترحيبًا كاملًا بانتقال نجله إلى صفوف الفريق الأحمر، مؤكدًا رغبة مصطفى قابيل القوية في ارتداء قميص الأهلي، واعتباره هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرته الاحترافية.



وأضاف شوبير أن والد اللاعب أكد تلبية جميع مطالب إدارة الأهلي خلال الجلسة التي جمعت الطرفين، معربًا عن استغرابه من تأخر حسم الصفقة حتى الآن، رغم الجدية الواضحة من جانب النادي، لافتًا إلى أن نجله قد يكون ضحية بعض التعقيدات الإدارية بين الأطراف المعنية.

وشدد والد اللاعب على أن انتقال مصطفى قابيل إلى النادي الأهلي يُعد شرفًا كبيرًا للعائلة، مؤكدًا ثقته في قدرة نجله على النجاح في الدوري المصري والمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية، في ظل تاريخ القلعة الحمراء ومكانتها الكبيرة.