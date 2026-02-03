قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

أسماء عبد الحفيظ

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات تجمع بين الطعم القوي وسهولة التحضير، وتكون في الوقت نفسه مضمونة النجاح وتناسب العزومات أو الوجبات اليومية، وتأتي فراخ الهمر على رأس هذه الوصفات، فهي من أكثر أنواع الدجاج المحببة للكبار والصغار، بفضل حجمها الكبير وقوامها الطري الذي يمتص التتبيلة بشكل مثالي.

فراخ الهمر بطعم المطاعم 

 طريقة عمل فراخ الهمر بخطوات بسيطة، مع أسرار التتبيل التي تمنحك مذاقًا لا يقل عن المطاعم، للشيف جوجو عثمان.

ما هي فراخ الهمر؟

فراخ الهمر هي سلالة معينة من الفراخ البيضاء المناسبة للتسمين، ويمكن أن تقسم إلى قطع كبيرة الحجم، وغالبًا ما تكون من الصدور السميكة أو الأوراك، وتتميز بأنها تتحمل التتبيل لفترات طويلة دون أن تجف، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للشوي أو التحضير في الفرن أو حتى الطهي في الطاسة.

سر نجاح فراخ الهمر

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة   

السر الحقيقي وراء فراخ الهمر الناجحة لا يكمن في طريقة التسوية فقط، بل في التتبيلة المتوازنة ومدة النقع وكلما زادت مدة التتبيل، زادت النكهة وتضاعف الطعم، مع الحفاظ على طراوة الدجاج من الداخل.

مكونات تتبيلة فراخ الهمر

  • زبادي: يساعد على تطرية اللحم
  • ثوم مفروم: أساس النكهة القوية
  • عصير ليمون أو خل: للتخلص من أي زفارة
  • زيت: لحفظ العصارة أثناء التسوية
  • بابريكا وبهارات فراخ: لون وطعم مميز
  • فلفل أسود وكمون وكزبرة ناشفة
  • ملح حسب الرغبة
  • لمسة إضافية: عسل أبيض أو دبس رمان لإبراز الطعم

طريقة تحضير فراخ الهمر خطوة بخطوة

  • في وعاء عميق، يتم خلط الزبادي مع الزيت وعصير الليمون جيدًا.
  • تضاف جميع التوابل والثوم، ويتم التقليب حتى تتجانس المكونات.
  • توضع فراخ الهمر في التتبيلة وتُقلب جيدًا حتى تتغلف بالكامل.
  • تُغطى وتُترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة، ويفضل من 4 إلى 8 ساعات.

طرق تسوية فراخ الهمر

  • تُرص الفراخ في صينية وتُغطى بورق فويل، ثم تدخل فرنًا ساخنًا على درجة 200 لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يُزال الفويل وتُشغل الشواية حتى تكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا.
  •  
  • توضع الفراخ في طاسة ساخنة مع القليل من الزيت، وتُحمّر من الجانبين، ثم تُغطى وتُترك على نار هادئة حتى تمام النضج.
  •  
  • تُشوى فراخ الهمر على نار متوسطة مع التقليب المستمر لضمان تسوية متساوية دون جفاف.

أفكار للتقديم

  • مع الأرز الأبيض أو الأرز البسمتي
  • بجانب البطاطس المحمرة أو المشوية
  • مع سلطة خضراء أو طحينة أو سلطة زبادي

نصائح مهمة

  • لا تفرطي في الطهي حتى لا تجف الفراخ.
  • اتركي الفراخ ترتاح 5 دقائق بعد التسوية قبل التقديم للحفاظ على العصارة.
  • يمكن إضافة شرائح بصل أو فلفل ألوان أثناء التسوية لوجبة متكاملة.
