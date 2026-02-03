بطعم خرافي.. طريقة عمل الجلاش بالفراخ

إذا كنتِ تودين تحضير أكلات سهلة نقدم لكِ طريقة عمل الجلاش بالفراخ.



المكونات:

لفة جلاش

نصف كيلو صدور دجاج مسلوقة أو مشوّحة ومفتتة

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا

فصّان من الثوم المفروم (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بهارات دجاج أو سبع بهارات

رشة بابريكا

بقدونس مفروم ناعم (اختياري)

نصف كوب زيت أو سمن مذاب

لوجه الجلاش:

كوب حليب

بيضة واحدة

رشة ملح وفلفل

طريقة التحضير:

في مقلاة على نار متوسطة، يُشوَّح البصل في قليل من الزيت حتى يذبل، ثم يُضاف الثوم ويُقلَّب لدقائق قليلة.

تُضاف قطع الدجاج المفتتة مع الملح والفلفل والبهارات والبابريكا، وتُقلَّب جيدًا حتى تتجانس المكونات، ثم يُرفع الخليط عن النار ويُضاف البقدونس إن رُغِب في ذلك.

تُدهن صينية الفرن بقليل من الزيت أو السمن.

يُفرد ورق الجلاش وتُوضع ورقتان في الصينية مع دهنهما بالزيت، وتُكرر الخطوة حتى استخدام نصف الكمية.

يُوزَّع خليط الدجاج بالتساوي فوق الجلاش.

يُغطَّى الحشو بباقي ورق الجلاش بنفس الطريقة (ورقتان مع الدهن بينهما).

يُخلط الحليب مع البيضة والملح والفلفل جيدًا، ثم يُسكب الخليط على سطح الجلاش.

تُدخل الصينية إلى فرن مُسخَّن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30 إلى 35 دقيقة، حتى يصبح الجلاش ذهبي اللون ومقرمشًا.

يمكن إضافة الجبن الموتزاريلا أو الرومي لزيادة النكهة.

للحصول على جلاش طري من الداخل ومقرمش من الخارج، يفضل تقطيعه قبل إدخاله الفرن.