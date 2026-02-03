بعد إصابته بكسر في الترقوة.. جراحة ناجحة لنجم المصري باهر المحمدي

خضع باهر المحمدي، مدافع النادي المصري البورسعيدي، لعملية جراحية ناجحة في الكتف بأحد المراكز الطبية المتخصصة، وذلك على خلفية الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الزمالك الأخيرة.

وأوضح الجهاز الطبي للنادى البورسعيدي أن فترة غياب باهر المحمدي عن صفوف الفريق ستتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع، على أن يعود بعدها مدافع المصري للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

إصابة باهر المحمدي

وتعرض باهر المحمدي مدافع النصري لكسر في عظمة الترقوة، أثناء الشوط الثاني من مباراة المصري والزمالك، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي أُقيمت أول أمس الأحد وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1.