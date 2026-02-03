ترامب يحذر أوروبا: لدينا أفضل المعدات العسكرية ونبيعها للناتو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله إزاء اعتماد الدول الأوروبية المستمر على الولايات المتحدة في المجال العسكري، فضلا عن سياسات هذه الدول المتعلقة بمجالي الهجرة والطاقة.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها في البيت الأبيض، قال ترامب: "نحن على وفاق جيد جدا مع أوروبا. ولا تنسوا أنني تمكنت من دفع حلفائنا في الناتو لزيادة إنفاقهم الدفاعي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر لم يعتقد أحد أنه ممكن، وهم يقدمون لنا جزءا كبيرا من هذه الأموال".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في سياق توضيح بنود استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية الجديدة، التي تشير إلى توقعات واشنطن بأن يتولى حلفاؤها في "الناتو" مسؤولية ضمان الأمن في أوروبا بـ "دعم أمريكي محدود".

وأضاف ترامب: "لدينا أفضل المعدات العسكرية، ونحن نبيعها للناتو، ولكن على أوروبا أن تكون حذرة".

وتطرق ترامب إلى القضايا الداخلية الأوروبية، قائلا: "هناك من يقول إن ملامح أوروبا تغيرت لدرجة أنه لم يعد بالإمكان التعرف عليها بسبب سياسات الهجرة الطاقة".

وفي إشارة إلى التوجه الأوروبي لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، علق ترامب قائلا: "يجب أن تكون الطاقة وسيلة لجني الأموال وليس خسارتها".



واختتم الرئيس الأمريكي حديثه بالقول: "لذلك أشعر بخيبة أمل كبيرة"، مشيرا إلى نهج الدول الأوروبية في مجالات الدفاع والهجرة والطاقة، مضيفا: "عليهم أن يكونوا حذرين، فهذه نقطة تحول فاصلة بالنسبة لتلك الدول".