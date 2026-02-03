قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على خطى أوروبا.. أوكرانيا تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن لشهر شعبان
مواعيد مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري والقناة الناقلة
ترامب يحذر أوروبا: لدينا أفضل المعدات العسكرية ونبيعها للناتو
إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
نيويورك تايمز: إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع أمريكا
بعد إصابته بكسر في الترقوة.. جراحة ناجحة لنجم المصري باهر المحمدي
اجتماع مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران في تركيا
أمام الكونجرس.. بيل وهيلاري كلينتون يوافقان على الشهادة في قضية إبستين
كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يحذر أوروبا: لدينا أفضل المعدات العسكرية ونبيعها للناتو

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله إزاء اعتماد الدول الأوروبية المستمر على الولايات المتحدة في المجال العسكري، فضلا عن سياسات هذه الدول المتعلقة بمجالي الهجرة والطاقة.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها في البيت الأبيض، قال ترامب: "نحن على وفاق جيد جدا مع أوروبا. ولا تنسوا أنني تمكنت من دفع حلفائنا في الناتو لزيادة إنفاقهم الدفاعي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر لم يعتقد أحد أنه ممكن، وهم يقدمون لنا جزءا كبيرا من هذه الأموال".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في سياق توضيح بنود استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية الجديدة، التي تشير إلى توقعات واشنطن بأن يتولى حلفاؤها في "الناتو" مسؤولية ضمان الأمن في أوروبا بـ "دعم أمريكي محدود".

 وأضاف ترامب: "لدينا أفضل المعدات العسكرية، ونحن نبيعها للناتو، ولكن على أوروبا أن تكون حذرة".

وتطرق ترامب إلى القضايا الداخلية الأوروبية، قائلا: "هناك من يقول إن ملامح أوروبا تغيرت لدرجة أنه لم يعد بالإمكان التعرف عليها بسبب سياسات الهجرة الطاقة".

وفي إشارة إلى التوجه الأوروبي لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، علق ترامب قائلا: "يجب أن تكون الطاقة وسيلة لجني الأموال وليس خسارتها".


 واختتم الرئيس الأمريكي حديثه بالقول: "لذلك أشعر بخيبة أمل كبيرة"، مشيرا إلى نهج الدول الأوروبية في مجالات الدفاع والهجرة والطاقة، مضيفا: "عليهم أن يكونوا حذرين، فهذه نقطة تحول فاصلة بالنسبة لتلك الدول".

دونالد ترامب الولايات المتحدة الدول الأوروبية المجال العسكري الهجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

صلاة ليلة النصف من شعبان

صلاة ليلة النصف من شعبان .. 4 ركعات تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان

أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب

ترشيحاتنا

مشهد مؤلم بعد لقاء اب لابنته بعد 11 عاما

يا أسماء أنا أبوكي وبيضربوني.. مشهد مؤلم من محاولة أب لقاء ابنته

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

بالصور

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد