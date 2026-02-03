قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على خطى أوروبا.. أوكرانيا تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

هاجر رزق

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات المصنفة "إرهابية" من قبل أوكرانيا، وذلك في خطوة تسبق بها كييف الإجراء الأوروبي المماثل.

وكتب زيلينسكي على قناته في "تلجرام": "تم فعليا اتخاذ قرار الاتحاد الأوروبي باعتبار الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية. تستمر الآن الإجراءات الأوروبية.

 نحن في أوكرانيا اتخذنا أصلا مثل هذا القرار فكنا سباقين إليه واعترفنا بهذه المنظمة كإرهابية، وهذا الموضوع مغلق بالنسبة لنا".

يأتي هذا بعد إعلان رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، يوم 29 يناير، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي "اتخذوا خطوة حاسمة باعترافهم بمنظمة الحرس الثوري الإسلامي كمنظمة إرهابية".

وردا على ذلك، أدت هذه الخطوة الأوروبية وفقا للقانون الإيراني إلى تفعيل البند السابع من قانون "الإجراءات المضادة" الإيراني، والذي ينص على أن سلطات الجمهورية الإسلامية تعترف الآن أيضا بالقوات المسلحة لدول الاتحاد الأوروبي ككيانات "إرهابية".

وقد استدعت وزارة الخارجية الإيرانية على الفور سفراء جميع دول الاتحاد المعتمدين لدى طهران للتعبير عن احتجاجها الرسمي.

