اتنازل عن 7 مليون.. الدردير يثير الجدل بشأن رحيل دونجا عن الزمالك
وزير الأوقاف السابق: ليلة النصف من شعبان نفحة إيمانية عظيمة.. والمغفرة فيها عامة إلا للمشاحنين
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية مساء الاثنين 2 فبراير 2026

عبد الفتاح تركي

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية .. شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار الواضح أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2026، في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك في ظل هدوء نسبي يسيطر على سوق الصرف وتوازن واضح بين العرض والطلب، وهو ما انعكس على ثبات الأسعار من دون تسجيل أي تحركات صعودية أو هبوطية ملحوظة مقارنة بالفترات القريبة الماضية.

هدوء سوق الصرف يدعم استقرار الدولار

يأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار في وقت يشهد فيه سوق العملات حالة من الترقب الحذر من جانب المتعاملين والمستثمرين، وسط توقعات مرتبطة بالسياسات النقدية المرتقبة للبنك المركزي المصري، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن هذا الهدوء يعكس توازنًا مؤقتًا في السوق، مع غياب أي مؤثرات قوية تدفع الأسعار إلى التحرك في أي اتجاه خلال تعاملات اليوم.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه الذي حافظ عليه البنك خلال التعاملات الصباحية والمسائية، ما يؤكد استمرار حالة الثبات دون أي تغييرات تذكر في سعر الصرف داخل البنك.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر المستوى نفسه المسجل في البنك الأهلي، حيث بلغ 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، ليواصل بذلك بنك مصر سياسة التسعير المستقرة التي تتماشى مع متوسط أسعار الصرف السائدة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر، استقر سعر الدولار عند 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، وهو ما يعكس التزام البنك بمستويات الأسعار السائدة في السوق دون أي فروق ملحوظة مقارنة بالبنوك الأخرى.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية استقرارًا مماثلًا، حيث بلغ 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، في تأكيد جديد على حالة الثبات التي تسيطر على سوق الصرف خلال التعاملات المسائية ليوم الاثنين.

سعر الدولار في بنك البركة

وفي بنك البركة، جاء سعر الدولار عند مستوى 47 جنيهًا للشراء و47.10 جنيه للبيع، وهو سعر يقل بشكل طفيف عن متوسط أسعار بعض البنوك الأخرى، مع استمرار التزام البنك بنفس مستويات التسعير دون تغيير.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وسجل بنك أبوظبي الإسلامي سعر الدولار عند 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، ليحافظ على استقرار سعر الصرف داخل البنك بالتوازي مع بقية البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار في بنك نكست

أما في بنك نكست، فقد بلغ سعر الدولار 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع، ليكون من أعلى الأسعار المسجلة خلال تعاملات اليوم، مع فارق محدود في سعر البيع مقارنة ببقية البنوك.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، استقر سعر الدولار عند 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، مواصلًا الثبات نفسه الذي تشهده معظم البنوك الكبرى، في ظل استقرار مؤشرات سوق الصرف.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 47.03 جنيه للشراء و47.13 جنيه للبيع، وهو من أقل الأسعار المسجلة خلال تعاملات اليوم، مع فارق محدود للغاية يعكس المنافسة السعرية بين البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وعلى مستوى السعر الرسمي، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.01 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع، ليظل قريبًا من متوسط أسعار الصرف المعلنة في البنوك، وهو ما يعزز من حالة الاستقرار العامة في السوق.

تحليلات اقتصادية حول استقرار الدولار

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الدولار خلال التعاملات المسائية ليوم الاثنين 2 فبراير 2026 يعكس حالة من التوازن المؤقت في سوق الصرف، في ظل متابعة المستثمرين لأي قرارات محتملة من البنك المركزي المصري تتعلق بأسعار الفائدة أو السياسات النقدية، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة العملات خلال الفترة المقبلة.

توقعات حركة الدولار خلال الفترة المقبلة

وتشير التوقعات إلى أن سعر الدولار قد يواصل التحرك في نطاق ضيق خلال الأيام الآتية، ما لم تطرأ مستجدات اقتصادية أو قرارات نقدية جديدة تؤثر على حجم السيولة أو مستويات الطلب على العملة الأمريكية، وهو ما يجعل حالة الاستقرار الحالية محل متابعة دقيقة من جانب المتعاملين في السوق.

